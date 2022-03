Hulk vs Thor: Banner of War – Il trailer e un’anteprima

L’atteso crossover tra Thor e Hulk, le due serie scritte da Donny Cates, intitolato Banner of War è oggetto di un nuovissimo trailer Marvel, pubblicato insieme ad una piccola anteprima delle pagine interne, indicando come si tratti della “rissa per mettere fine a tutte le risse!“.

Come il trailer di Banner of War sottolinea, la storia avviene dopo il grave lutto che ha colpito Thor nella saga God of Hammers, e dopo che il temibile Titan è stato introdotto sulle pagine di Hulk.

ATTENZIONE: POSSIBILI SPOILER SU THOR E HULK

E a quanto pare, Titan sembra essere lo stesso Hulk, che sta subendo una nuova e terribile evoluzione, che è stata apparentemente confermata anche nel trailer di Hulk vs Thor: Banner of War. Nella run di Hulk di Cates e Ottley, Bruce Banner ha separato il suo corpo fisico da Hulk, pilotando il corpo del gigante verde in una missione cosmica nello spazio. Ma in Hulk #6, la connessione di Banner con Hulk “scivola”, consentendo alla coscienza di “qualcosa di molto peggio” di ottenere il controllo del corpo di Hulk – apparentemente evolvendolo nel contorto Titan. La variant cover di Alex Maleev ci consente di vedere meglio Titan.

All’indomani quindi dell’arco di apertura di Hulk che ha visto il debutto di Titan e dell’arco narrativo di God of Hammers terminato con la morte di Odino, sia Bruce Banner che Thor Odinson hanno subito enormi cambiamenti, ma una cosa rimane costante: la loro accesa rivalità! Quando circostanze misteriose li porteranno di nuovo in conflitto, riuscirà il Dio del Tuono a trionfare contro un Bruce Banner che ora può controllare la sua rabbia?

Preview di Hulk vs Thor: Banner of War Alpha

Ecco la scaletta del crossover:

HULK VS. THOR: BANNER OF WAR ALPHA #1

Written by DONNY CATES

Art by MARTIN COCCOLO

Cover by GARY FRANK

On Sale 4/27

THOR #25 – “Banner of War” Part Two

Written by DONNY CATES

Art by MARTIN COCCOLO

Cover A by GARY FRANK

Cover B by JOHN ROMITA JR.

On Sale 5/11

HULK #7 – “Banner of War” Part Three

Written by DONNY CATES

Art by MARTIN COCCOLO

Cover by GARY FRANK

On Sale 5/25

THOR #26 – “Banner of War” Part Four

Written by DONNY CATES

Art by MARTIN COCCOLO

Cover by GARY FRANK

On Sale 6/8

HULK #8 – “Banner of War” Part Five

Written by DONNY CATES

Art by MARTIN COCCOLO

Cover by GARY FRANK

On Sale 6/22