750 numeri e 60° anniversario: la preview di Thor 24

Giusto in tempo per il 60° anniversario del Dio del Tuono Marvel, Thor # 24 sarà un’epopea di 74 pagine che festeggerà ben 750 fragorosi numer, contando tutte le serie uscite dal 1962 ad oggi.

Questo numero fondamentale vedrà alcune delle più grandi leggende di Thor tornare a casa per raccontare nuove storie emozionanti ambientate durante le loro storiche gestioni.

Thor # 24 si svolgerà all’indomani di “God of Hammers“, l’ultima epopea dello scrittore Donny Cates e del disegnatore Nic Klein, il team creativo che sta firmando un’epica run sul titolo.

Dopo una vittoria che è costata al Dio del Tuono sia il suo martello che suo padre, Thor e tutta Asgard piangono Odino, ignari che lo spirito dell’ex Padre di Tutti sopravvive all’interno del martello di Thor appena riforgiato! Non è un caso che il “nuovo” Mjolnir sia estremamente simile a quello che il personaggio di Jane Foster impugnarà nel film Thor: Love and Thunder.

Oltre alla storia principale di Cates e Klein, ecco i nuovissimi racconti che i lettori possono aspettare con trepidazione, con una piccola preview per ognuno:

Lo scrittore J. Michael Straczynski e l’artista Olivier Coipel si riuniscono per una storia ambientata durante la loro saga di Thor che ha completamente ridefinito il personaggio e l’ambiente di Asgard, trapiantando la città degli dei a Broxton, Oklahoma

Il leggendario creatore di fumetti Dan Jurgens scrive e disegna un’incredibile squadra di Thor e Balder.

L’icona dei fumetti Walter Simonson fa il suo grande ritorno su Thor, scrivendo e disegnando una nuovissima avventura che esplora l’origine della sua amata creazione, Beta Ray Bill.

Al Ewing e Lee Garbett tornano a collaborare per la prima volta da Loki: Agent of Asgard per offrire un capitolo completamente nuovo per il dio dell’inganno che conduce direttamente nella prossima serie di Ewing Defenders: Beyond

Inoltre, una storia rivelatrice su Odino che solo lo scrittore Jason Aaron e l’artista Das Pastoras possono offrire e che conclude degnamente questo Thor # 750 per il 60° anniversario!