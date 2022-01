Thor #750: tornano gli autori che hanno fatto la storia del Dio del Tuono

Gli autori dei cicli più importanti degli ultimi 40 anni tornano per il numero d'anniversario

Ad aprile il 24° numero dell’attuale serie del Dio del Tuono corrisponderà a Thor #750 secondo la numerazione Legacy, ovvero alla 750ª uscita della serie mensile del personaggio (il quale in realtà ha iniziato la sua corsa 60 anni fa, su Journey Into Mystery #82 del lontano 1962).

Per l’occasione la Marvel ha richiamato un gran numero di autori che hanno firmato storie memorabili di Thor in passato, e che in questo numero 750 firmeranno una serie di racconti che faranno da appendice alla storia principale firmata dal team creativo regolare Donny Cates e Nic Klein.

L’albo infatti sarà l’epilogo della saga God of Hammers (e prologo del prossimo scontro con Hulk), durante la quale Thor subirà una tremenda perdita, un lutto che sarà celebrato in questo numero. Dal funerale vichingo che vediamo tenersi in copertina, possiamo depennare Odino, Sif, Volstagg e Valchiria (Jane Foster) dalla lista dei possibili deceduti.

Il resto dell’albo vedrà il ritorno su Thor di J. M. Straczynski e Olivier Coipel, gli autori che hanno riportato in scena Thor nel 2007 dopo due anni di pausa, con una storia ambientata nel periodo in cui Asgard era localizzata a Broxton, Arizona.

Dan Jurgens, scrittore di Thor nei primi anni 2000, scriverà e disegnerà un team-up tra il Dio del Tuono ed il fratello Balder, mentre il leggendario Walt Simonson, autore del più celebre ciclo dell’eroe asgardiano negli anni ‘80, firmerà un racconto con protagonista la sua creazione Beta Ray Bill.

C’è spazio anche per il ritorno di Al Ewing e Lee Garbett, il team creativo di Loki: Agent of Asgard che racconteranno una nuova storia del Dio dell’Inganno, oltre che per i classicissimi Tom DeFalco e Ron Frenz, firme di Thor degli anni ‘90, con un racconto che vedrà protagonista Amora l’Incantatrice.

Infine, per chiudere questo corposissimo Thor #750, l’attuale autore di Avengers e scrittore di Thor negli ultimi anni, Jason Aaron, farà coppia con Das Pastoras per una storia di Odino che prevede grandi rivelazioni, forse legate agli scottanti dettagli sulla nascita del Dio del Tuono suggeriti sulle pagine di Avengers #42.