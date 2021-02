È disponibile da oggi in tutte le fumetterie americane e negozi digitali Avengers #42, albo scritto da Jason Aaron e disegnato dall’italiano Luca Maresca che promette di far parlare di sé tanto i lettori quanto gli appassionati.

L’albo infatti ha applicato in maniera aggressiva una modificazione retroattiva degli avvenimenti modificando di fatto le origini di Thor!

Attenzione la seguente news contiene spoiler su Avengers #42

Tornano indietro a Thor #23 e all’introduzione degli Avengers di un Miliardo di Anni Fa, i lettori più attenti ricorderanno che Odino aveva stretto un legame con l’ospite della Forza della Fenice.

Legame molto passionale che aveva lasciato un marchi indelebile nel Padre degli Dei ma di cui solo con Avengers #42 possiamo finalmente comprendere la profondità.

Come ben sappiamo infatti la Forza della Fenice è tornata ed è impegnata a cercare un nuovo ospite e dopo aver scarto fra gli altri Shang-Chi e Wolverine rivolge le sue attenzioni proprio su Thor.

Il Dio del Tuono tuttavia confessa di non essersi mai sentito troppo a suo agio nel combattere la Forza della Fenice. È proprio la stessa Fenice, inaspettatamente, a ritirarsi dalla battaglia e assumendo forma umana sentenzia che è tempo di rivelare a Thor un segreto che Odino gli ha tenuto nascosto per troppo tempo.

La Fenice dice di essere tornata per raccontare tutto a Thor, suo figlio!

Avengers #42 non modifica quindi drasticamente le origini storiche di Thor ma anche gli avvenimenti dell’evento Empyre di qualche mese fa.

Storicamente infatti è Frigga (o Freya) indicata come la madre di Thor fra le mogli di Odino, interpretata da Rene Russo nel Marvel Cinematic Universe, anche se c’è da dire che già negli anni ’80 queste origini vennero modificate rivelato che Frigga era solo la madre adottiva del Dio del Tuono in realtà figlio di Gaea, Dea della Terra.

In Empyre però Thor aveva attinto dalle abilità di Frigga per sconfiggere i Cotati. Che Aaron abbia in mente altre rivelazioni prima della fine della sua gestione sugli Avengers? E soprattutto sarà davvero Jane Foster la nuova ospite della Fenice?

