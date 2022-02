Banner of War: nello scontro tra Thor e Hulk irrompe Iron Man

Nel bel mezzo di Banner of War, il crossover orchestrato da Donny Cates tra Thor e Hulk, farà la sua comparsa anche Iron Man, indossando la sua colossale armatura Hulkbuster Celestiale.

Dopo lo speciale Banner of War: Alpha in uscita a fine Aprile il devastante scontro tra il Golia Verde e il Dio del Tuono proseguirà sulle pagine delle due serie regolari a Maggio. Per la precisione i capitoli 2 e 3 della saga vedranno la luce su Thor # 25, in cui anche Odino avrà a che fare con Bruce Banner, e Hulk # 7, dove Iron Man si intrometterà nella sfida tra i gli altri due cofondatori degli Avengers.

Tutte le storie del crossover, che festeggia i 60 anni dei due personaggi, sono scritte da Donny Cates, che si vanta di essere il primo autore dai tempi di Stan Lee a scrivere contemporaneamente le serie regolari dei due titani Marvel (in realtà anche Len Wein si era trovato nella stessa situazione alla fine degli anni ‘70), e disegnate da Martin Coccolo, con le copertine di Gary Frank.

Nel capitolo dedicato a Thor il Dio del Tuono si renderà conto che il rinnovato controllo di Hulk da parte della mente di Bruce Banner abbia notevolmente cambiato le dinamiche dei loro scontri, e dovrà essere più “creativo” nella lotta. L’intervento di Odino nella psiche di Banner darà poi vita ad esiti imprevisti…

Nel capitolo dedicato a Hulk invece Tony Stark interverrà convinto di poter volgere le sorti dello scontro a favore di Thor grazie all’utilizzo di una colossale armatura Hulkbuster Celestiale, ma come spesso accade con i piani di Tony nei riguardi del Golia Verde qualcosa andrà storto…

Oltre alle copertine regolari firmate da Gary Frank, questi due numeri vedranno due variant connecting cover disegnate da Chrissie Zullo, mentre Thor # 25 avrà anche un’ulteriore variant firmata da John Romita Jr.