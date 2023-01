Black Panther: Wakanda Forever, la data di uscita su Disney Plus

Sembra ci sia una data di uscita in streaming per Black Panther: Wakanda Forever, il sequel che ha chiuso la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe al cinema lo scorso novembre.

Diretto da Ryan Coogler e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore, il film ha dovuto affrontare la morte del protagonista Chadwick Boseman. Nel cast Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Angela Bassett, Tenoch Huerta Mejía, Winston Duke, Martin Freeman, Dominique Thorne, Florence Kasumba, Michaela Coel, Alex Livinalli, Mabel Cadena.

Black Panther: Wakanda Forever arriverà su Disney Plus il 20 gennaio. Un’uscita home video è invece prevista indicativamente a Marzo, sempre con The Walt Disney Company Italia e Eagle Pictures.

Nel film Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever, la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottano per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T’Challa. Mentre gli abitanti del Wakanda cercano di comprendere il prossimo capitolo della loro storia, gli eroi devono riunirsi con l’aiuto di War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) e di Everett Ross (Martin Freeman) e forgiare un nuovo percorso per il regno del Wakanda.

Il film presenta Tenoch Huerta nel ruolo di Namor, re di Talokan. Dominique Thorne in quello di Riri Williams / Ironheart, che sarà protagonista dell’omonima serie su Disney Plus.

Le musiche del film sono state composte da Ludwig Göransson, già compositore della colonna sonora del film del 2018. Il primo singolo dalla colonna sonora, Lift Me Up, è interpretato dalla cantante Rihanna e scritto da Göransson, Ryan Coogler, Muni Long e Tems. L’album della colonna sonora Black Panther: Wakanda Forever – Music from and Inspired by è stato pubblicato da Hollywood Records, Roc Nation e Def Jam Recordings.

Il 4 novembre scorso su Disney Plus sono stati pubblicati tre episodi di Marvel Studios: Legends, dedicati rispettivamente a T’Challa, Shuri e alle Dora Milaje.

La Fase 4 de MCU si è chiusa parallelamente su Disney Plus con la serie She-Hulk: Attorney at Law. La Fase 5 inizierà il 15 febbraio 2023 con l’uscita al cinema di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. In streaming su Disney Plus con la miniserie Secret Invasion, attesa per Marzo.