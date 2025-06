One Piece LEGO: in arrivo i set ufficiali di Going Merry, Baratie e Arlong Park

Il mondo di One Piece è pronto a sbarcare anche tra i mattoncini più amati di sempre. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: LEGO e Toei Animation collaboreranno per portare nel celebre formato da costruzione alcuni dei luoghi più iconici della serie creata da Eiichirō Oda. I primi set annunciati saranno dedicati alla Going Merry, al Baratie e all’Arlong Park, veri e propri simboli della prima parte del viaggio della ciurma di Cappello di Paglia.

Un sogno che diventa realtà per i fan

Questa collaborazione rappresenta un evento storico per gli appassionati di anime e manga: One Piece entra ufficialmente nel catalogo LEGO, un universo che negli ultimi anni ha già abbracciato franchise del calibro di Star Wars, Harry Potter e Marvel. Per molti fan, la possibilità di ricreare con le proprie mani la Going Merry, la prima nave di Luffy e compagni, o il ristorante galleggiante Baratie, dove si unisce Sanji, è la realizzazione di un sogno atteso da tempo.

Dettagli e aspettative

I set sono pensati per un pubblico ampio, con un mix di costruzione dettagliata e forte impatto nostalgico. Ogni modello sarà composto da centinaia di pezzi e includerà minifigure dei personaggi principali, come Luffy, Zoro, Nami e Sanji. L’annuncio ha già generato un’enorme attenzione online, con l’hashtag #OnePieceLEGO in tendenza su diverse piattaforme.

Una collaborazione destinata a espandersi?

Vista la vastità dell’universo di One Piece, non è escluso che questa prima linea di set sia solo l’inizio. Con oltre 1000 episodi e innumerevoli isole, navi e aerei personaggi, LEGO potrebbe costruire un’intera collezione dedicata al manga più venduto della storia. Intanto, i fan si preparano: i mattoncini sono pronti, e il viaggio verso la Grand Line sta per cominciare, un pezzo alla volta.