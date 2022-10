She-Hulk, video intervista a Jessica Gao: “Il finale lo ha suggerito KEVIN!”

She-Hulk è stata forse la serie più discussa della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, perché ha utilizzato così tanti generi e sottogeneri, che ha destabilizzato gli spettatori e i fan dei fumetti del personaggio (a cui alla fine gli autori sono rimasti fedeli). Un po’ come aveva fatto WandaVision all’inizio della suddetta Fase (anche se in modo diverso). Compreso lo scoppiettante e sorprendente finale, che è stato tutto il contrario di quanto ci si poteva aspettare. Ne abbiamo parlato su Zoom con Jessica Gao, la head writer di She-Hulk, in occasione del finale disponibile su Disney Plus. Tra decisioni e riflessioni, e il re-inserimento del Daredevil di Charlie Cox.

She-Hulk, video intervista a Jessica Gao dopo il sorprendente finale

Che finale! Lo avevi in mente fin dall’inizio o è stato un work in progress durante la produzione?

No, è stato un lungo viaggio verso quel finale. Abbiamo provato un sacco di versioni differenti del finale, di come concludere la stagione. Quando iniziammo a parlare del finale, io credevo erroneamente che sarebbe stato il momento in cui avrei dovuto fare la tipica “cosa alla Marvel”. Ci eravamo divertiti ma ora era il momento di farlo nel Marvel style, con un villain, uno scontro finale, un sacco di azione. Quello che è meraviglioso è che stato proprio Kevin (Feige, ndr) a dire che non dovevamo necessariamente fare così, non c’è una ragione per questo, questa serie era diversa da qualsiasi altra cosa dalla Marvel finora. Fallo diverso e come vuoi tu. Non dovrebbe essere un finale tipico Marvel perché la serie non è tipica Marvel.

Il fatto che lo abbia detto proprio KEVIN direi che è perfetto (chi ha visto il finale capirà).

Il serial – ma in realtà tutta la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe – parla dell’essere umani piuttosto che essere supereroi. Jennifer Walters è la perfetta rappresentazione di ciò. Con questa serie volevi forse dirci che sopravvivere alla vita quotidiana, quello è il vero superpotere?

Per me è stato più che altro pensare che la storia che di solito vediamo è quella di qualcuno che diventa un supereroe, ma la vediamo in un unico modo, di una persona che “corre” verso i poteri. Pensando invece alle persone reali, come me e come quelli che conosco, non credo saremmo così eccitati all’idea di diventare dei supereroi. Le persone hanno delle vite, dei piani. Specialmente se non hai scelto di avere dei superpoteri, questo complica tutto. Tutti i piccoli aspetti del quotidiano che devi cambiare, fino ad alterare completamente il tuo modo di vivere. Quello è stato il punto d’inizio, volevo esplorare cosa sarebbe accaduto a una persona normale e molto pragmatica che si ritrovava ad avere dei superpoteri senza volerlo.

Sentivi una grossa responsabilità nel re-introdurre il personaggio di Daredevil nell’MCU?

Eravamo davvero eccitati all’idea di riavere Daredevil, c’erano molti suoi fan nella writers room, quindi in realtà è stato più eccitante che preoccupante. Volevamo trovare il modo migliore per reintrodurlo, il modo più divertente… e anche il modo più sexy! (ride)