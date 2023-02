Ant-Man and the Wasp Quantumania: recensione del cinecomic Marvel che apre la Fase 5

Titolo originale: Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Dopo i primi due Ant-Man, spetta a uno dei “vecchi” Avengers aprire la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, dopo la battuta d’arresto di Black Panther 2 al cinema e di She-Hulk in streaming su Disney+. Ant-Man and The Wasp: Quantumania, terzo capitolo del franchise dedicato al supereroe delle formiche, ritrova il proprio cast e un nuovo cattivo nel film in sala dal 15 febbraio 2023 con The Walt Disney Company.

Ant-Man and the Wasp Quantumania: cinecomic familiare

In Ant-Man and The Wasp: Quantumania torna la famiglia Lang-Pym. Dopo aver messo al centro Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) e nel sequel i genitori di quest’ultima, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), tocca alla nuova generazione farsi largo tra le fila degli Avengers. Cassie Lang (non più interpretata da Emma Fuhrmann come in Avengers: Endgame bensì da Kathryn Newton), la figlia ora adolescente di Scott che non lo ha visto per cinque anni mentre era intrappolato nel Regno Quantico.

Proprio il supereroe che ha dato il via agli avvenimenti di Endgame è colui che apre la Fase 5 del MCU e che ci fa fare la conoscenza di Kang, soprannominato il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors, che avevamo già intravisto nel finale di Loki. Il nuovo big villain che avrà il compito di unire le nuove tre Fasi e la Saga del Multiverso, dimostra una buona caratterizzazione e motivazione, proprio come Thanos, il precedente big villain che ricopriva il ruolo.

Ciò che ha sempre contraddistinto il personaggio è l’avere la battuta sempre pronta, da buon “ladro gentiluomo”, mentre il franchise ha sempre avuto un ritmo frenetico e spassoso. Il tema familiare al centro dei due precedenti capitoli si ripropone ancora una volta, in modo forse un po’ ridondante. Si parla di nucleo familiare, di generazioni, del ritrovarsi, di rimanere uniti, fare squadra e non avere segreti. Il lato più divertente risente invece un po’ del viaggio nel Regno Quantico che la famiglia si ritroverà a fare, soprattutto senza la presenza degli amici di Scott, in primis il simpatico Michael Peña.

Ant-Man and the Wasp Quantumania: il Regno Quantico

Il Regno Quantico di Ant-Man and The Wasp: Quantumania sembra visivamente un frullato non troppo succoso di mondi già visti, come Pandora di Avatar, i paesaggi e le specie di Star Wars e altri titoli della library Disney, denotando poca invettiva nel creare davvero qualcosa di nuovo. Qualcosa legato al rimpicciolimento degli atomi e delle particelle che rappresentano un universo che avevamo visto pochissimo in Ant-Man and the Wasp. Potenzialmente potevano osare ed esplorare molto di più.

Un aspetto riuscitissimo dei primi due film era infatti, oltre a quello familiare, la parte tecnica nelle sequenze action, che qui ritroviamo un po’ spaesate nel far comprendere allo spettatore quando Scott è molto piccolo o molto grande, così come gli altri personaggi.

Un’altra scelta che lascia perplessi è l’aver relegato i personaggi della Vespa di Evangeline Lilly e del primo Ant-Man di Michael Douglas a meri partecipanti all’avventura. Nella parte finale i due avranno il loro momento di gloria ma lascia comunque attoniti la gestione di due personaggi, soprattutto quello femminile del titolo che in questo caso si eclissa a favore della madre.

Peyton Reed dirige la pellicola dando continuità di regia alla storia ma osando meno e condendo il film di alcune guest star a sorpresa. Una grossa responsabilità quella di aprire la Fase 5 dopo la deludente – per molti – Fase 4 che non viene portata completamente a casa. Forse per la prima volta, almeno per chi scrive, si inizia a sentire un po’ di stanca per come sia l’ennesimo capitolo di un puzzle più grande, l’ennesimo episodio di una serie tv oramai tentacolare e senza fine.