Fall of X: Uncanny Spider-Man e le altre nuove serie che nascono dall’evento mutante

Abbiamo già parlato di Fall of X e di come dopo il nuovo Hellfire Gala varie serie mutanti e non saranno impattate dall’evento. Ma molti saranno anche i nuovi titoli che affronteranno le conseguenze di ciò che avverà durante il Galà Infernale ed espanderanno i confini degli X-Men ben oltre quelli di Krakoa, andando a toccare parti del Marvel Universe normalmente distanti dagli affari mutanti.

Andiamo a vedere quindi quali sono le nuove serie e miniserie che verranno lanciate in agosto nell’ambito di Fall of X e di cosa tratteranno in breve.

LEGGI ANCHE:



Fall of X si apre con il Galà Infernale e porta al ritorno degli Uncanny Avengers

L’Uomo Ghiaccio è uno dei membri più potenti degli X-Men, e darà fondo a questo potenziale nella serie Astonishing Iceman, in cui Steve Orlando e Vincenzo Carratù racconteranno degli sforzi di Bobby Drake nell’essere uno degli eroi più rilevanti per i mutanti, combattendo gli anti-mutanti di Orchis dal suo palazzo di ghiaccio in Antartide.

.@thesteveorlando ❌ @carratu_art As the X-Men recover from a brutal defeat this summer, one member will strike out on his own as Earth’s new protector! Find out more about #FallOfX’s ‘Astonishing Iceman’ series here: https://t.co/CfCW6vKYC4 pic.twitter.com/oIUFf4nS5H — Marvel Entertainment (@Marvel) April 7, 2023

Steve Foxe e Jonas Scharf sono il team creativo alla guida della serie regolare Dark X-Men, serie che oltre che da Fall of X nasce dagli eventi di Dark Web e si rialliaccia anche alla serie della prima ondata “krakoana” Children of the Atom. Sotto la guida della Regina dei Goblin, Madelyne Pryor, sorge una nuova formazione di X-Men “oscuri” con base a New York, di cui fanno parte membri storici come Havok, Gambit, Arcangelo ma anche mutanti un tempo nemici come Azazel, Zero, Emplate e Albert, l’androide modellato su Wolverine. E quale sarà il ruolo di Gimmick, la “cosplayer” di Gambit introdotta in Children of the Atom?

.@steve_foxe ❌ @scharf_jonas What happens when Madelyne Pryor takes charge with her own twisted team of X-Men? Hope the world survives the experience! Find out more about #FallOfX’s ‘Dark X-Men’ series here: https://t.co/uTEkeu6lmV pic.twitter.com/ZklxQU3HdW — Marvel Entertainment (@Marvel) April 7, 2023

Ben lontano non solo da New York, ma dalla terra stessa, sarà ambientata Realm of X, serie scritta da Torunn Gronbekk e disegnata da Diogenes Neves. Magik e l’ex valchiria Dani Moonstar guidano un team mutante tutto al femminile, composto da Marrow, Dust, Curse e Typhoid Mary, in un viaggio nel regno asgardiano di Vanheim, continuando nella tradizione dell’esplorazione dei confini tra mondo mutante e magia già visto in Excalibur e Knights of X.

.@gronbekk ❌ Diógenes Neves An unlikely group of mutants are stranded in…Vanaheim? These X-Men are going to have to band together if they want to stay alive long enough to find their way home! Find out more about #FallOfX’s ‘Realm of X’ series here: https://t.co/TRXI7M9uRy pic.twitter.com/fieHlKzAsP — Marvel Entertainment (@Marvel) April 7, 2023

La serie che sicuramente fa più scalpore è la mini in cinque numeri Uncanny Spider-Man, in cui troveremo un Nightcrawler nei panni di un nuovo Spider-Man dopo gli eventi di Fall of X. Autori Si Spurrier (che ha narrato le vicende di Nightcrawler negli ultimi tempi tra Way of X e Legion of X) e Lee Garbett, reduce dal suo lavoro su Strange. Nel corso della storia Kurt Wagner affronterà alcuni dei classici nemici dell’Arrampicamuri, ma dovrà fare i conti anche con un mistero riguardante sua madre, Mystica…

.@sispurrier ❌ @LeeGarbett As darkness overwhelms mutantkind, Nightcrawler embraces a new role as a classic New York City-bamfing hero! Find out more about #FallOfX’s ‘Uncanny Spider-Man’ series here: https://t.co/u9MYaPdT5G pic.twitter.com/RUKSlMTHcu — Marvel Entertainment (@Marvel) April 14, 2023

Nella miniserie in quattro numeri Children of the Vault seguiremo i due viaggiatori temporali degli X-Men, ovvero Cable e Alfiere, un tempo nemici giurati e ora alleati per affrontare la minaccia dei Figli della Cripta. Questo gruppo di umani la cui evoluzione è stata accellerata artificialmente sono tornati ad essere una minaccia per i mutanti fin dalla fondazione di Krakoa, ma ora la loro vicenda raggiungerà il climax grazie a Deniz Camp e Luca Maresca.

.@DenizCamp ❌ @marescaluca Two of the X-Men’s strongest soldiers, Cable and Bishop, must join forces to defeat the greatest threat to mutantkind’s future: The Children of the Vault! Find out more about #FallOfX’s ‘Children of the Vault’ series here: https://t.co/2YM34ZDKIK pic.twitter.com/tS75N7iWyI — Marvel Entertainment (@Marvel) April 14, 2023

Gli effetti di Fall of X avranno ripercussioni anche in Canada, dove si rifonderà la versione classica del supergruppo Alpha Flight in una serie limitata in cinque numeri di Ed Brisson e Scott Godlewski. Ma il riformato gruppo composto da Guardian, Puck, Snowbird e Sciamano dovrà fare i conti con gli ex compagni mutanti Nemesis, Northstar e Aurora, affiancati dal compagno di quest’ultima Fang, ovvero Daken, il figlio di Wolverine.