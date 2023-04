Fall of X: le nuove serie legate all’evento mutante, tra Spider-Man e Dark X-Men

La Marvel ha svelato, nel corso della MegaCon di Orlando, in Florida, un nuovo sorprendente teaser per la storyline Fall of X, che si svilupperà su tutte le testate degli X-Men quest’estate.

In una nuova inquietante illustrazione di Bryan Hitch (che richiama un’immagine promozionale simile di Alan Davis e Mark Farmer della classica storyline Fall Of The Mutants del 1988), Xavier è inginocchiato su un campo di battaglia circondato da decine di mutanti, tutti apparentemente morti o incoscienti, disposti a formare una X cerchiata sul suolo. È l’ultima indicazione che qualsiasi cosa accada all’Hellfire Gala di quest’anno lascerà un segno indelebile nella comunità mutante.

L’aspetto più intrigante è che l’immagine è accompagnata da un elenco degli albi che partecipano alla trama, tra cui sei titoli nuovi e non ancora annunciati.

Questi nuovi titoli sono:

Astonishing Ice Man

Children of the Vault

Dark X-Men

Realm of X

Alpha Flight

Uncanny Spider-Man

Non si sa assolutamente nulla di questi titoli, per cui si possono solo fare delle speculazioni.

È possibile che Dark X-Men sia una serie incentrata su Madelyne Pryor dopo gli eventi di Dark Web, enigmaticamente suggerita negli ultimi X-Men Mondays di AIPT Comics e che dovrebbe essere scritta da Steve Foxe.

Uncanny Spider-Man potrebbe avere a che fare con una sorta di Spider-Man dal costume nero e rosso e dai piedi simili a quelli di Nightcrawler visto in una visione del futuro di Kang nello speciale Timeless uscito a fine 2022.

Per quanto riguarda Alpha Flight, potrebbe essere il rilancio del supergruppo canadese o più probabilmente la versione “spaziale” del titolo, legata agli sviluppi di X-Men Red (serie che nasceva da SWORD, che a sua volta era incentrata su una nuova versione del programma Alpha Flight).

Gli altri titoli coinvolti in Fall of X sono già noti: X-Men, Wolverine, Invincible Iron Man, Uncanny Avengers, X-Men Red, X-Force e Immortal X-Men. Per alcuni di questi sono state fornite succose anticipazioni.

She’s been known as Kitty, Sprite, Ariel, Red Queen and Captain Kate. Now, as the X-Men find their way through their darkest hour…Shadowkat emerges! See the character’s transformation in a new design sheet by artist @peachmomoko60 and learn more here: https://t.co/arIrf3W24k pic.twitter.com/RSdYBiLVY7 — Marvel Entertainment (@Marvel) April 1, 2023

Kate Pryde si presenta con un nuovo look e un nome leggermente modificato. Ora si chiama Shadowkat (con la k, non con la c) e un nuovo costume cherichiama direttamente il suo addestramento ninja. Di seguito potete vedere il design di Peach Momoko per il personaggio rinnovato e la copertina di Joshua Cassara per X-Men #25, in uscita il 2 agosto.

Cover artist Daniel Acuña’s new ‘X-Force’ #43 piece unveils new team leader Colossus on the frontlines with the squad…but where he leads them, you will never expect! Read more: https://t.co/ZiX1YNElfg pic.twitter.com/k4LwalNW5s — Marvel Entertainment (@Marvel) April 1, 2023

Se per quanto riguarda Wolverine il crossover con Ghost Rider intitolato Weapons of Vengeance era già stato annunciato, vediamo come il nuovo corso di X-Force vedrà la task force mutante alle dipendenze di Colosso.

Per Iron Man, invece, il coinvolgimento in Fall of X vedrà Tony Stark indossare una nuova armatura stealth per contrastare le nuove Sentinelle prodotte dalla Stark Unlimited, ora posseduta da Feilong.