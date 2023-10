Il giovane e il vecchio Cable in una nuova serie di Fabian Nicieza

Il nuovo tie-in legato a X-Men: Fall & Rise vede il ritorno dello storico autore mutante Fabian Nicieza su Cable uno dei personaggi maggiormente legati al suo ciclo tra X-Men e X-Force negli anni ‘90.

Nicieza è stato proprio l’autore che ha firmato le prime storie soliste del personaggio creato da Rob Liefeld e Louise Simonson, la miniserie Cable: Blood & Metal e il i primi numeri della serie regolare Cable, per poi riprendere il personaggio negli anni 2000 nella serie Cable & Deadpool. A tal proposito ha dichiarato

“È sempre divertente scrivere Cable e metterlo alla prova con un grande conflitto fisico ed emotivo. Avendolo scritto più di chiunque altro sul pianeta, è anche divertente aumentare quel totale!”.

In arrivo a gennaio, questa nuova miniserie in 4 numeri di Cable vedrà il più grande soldato mutante intraprendere la propria guerra contro Orchis e una nuovissima minaccia nota come Neocrazia. In questa missione cruciale, farà squadra con una delle poche persone di cui può fidarsi: se stesso! È il ritorno del giovane Cable, mentre entrambe le controparti si adoperano per impedire che un futuro orribile si realizzi.

Cable joins the final battle for Krakoa in an all-new ‘Cable’ series arriving this January by @FabianNicieza and Scot Eaton! Read more: https://t.co/NKRXs94Qqn pic.twitter.com/buWFoZpOrz — Marvel Entertainment (@Marvel) October 18, 2023

Il futuro non deve arrivare! Tutti i segni sono qui: La Neocrazia sta arrivando, e con essa non solo la fine del genere mutante, ma anche dell’intera umanità! Come se non bastasse il salvataggio del giovane Nate dalla minaccia di Orchis, Cable riuscirà a sradicare questa crescente minaccia e a decimarla prima che la Neocrazia abbia la possibilità di prendere piede? È già troppo tardi per cambiare il futuro?

Presentando la nuova saga di Cable, Nicieza ha detto:

“Questa serie mette Nathan Dayspring Askani’s son Gesundheit con le spalle al muro, perché mentre le vite del mondo X su Krakoa sono sotto attacco, Cable deve concentrarsi sulla prossima potenziale ‘grande minaccia’. Per fermare la Neocrazia prima che diventi una rivoluzione evolutiva, Cable ha bisogno dell’aiuto (e del fastidio) del giovane Cable! In effetti, i guai si susseguono e le cartucce di pistole vengono sparate!”