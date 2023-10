Il trailer di Avengers Twilight, il crepuscolo degli eroi di Chip Zdarsky e Daniel Acuña

Tra i vari annunci Marvel effettuati alla New York Comic Con c’è stato anche quello, con tanto di trailer spettacolare, di Avengers Twilight, una nuova miniserie dedicata al futuro degli Eroi più Potenti della Terra in partenza a gennaio e che era già stata anticipata nei giorni scorsi.

Il team creativo di superstar Chip Zdarsky e Daniel Acuña dà il benvenuto ai lettori nel mondo di domani, dove l’era degli eroi è finita, ma il futuro deve ancora essere vendicato! I fan possono dare un primo sguardo a questa nuova era nel trailer di Avengers Twilight, che presenta immagini mai viste prima e una speciale immagine promozionale di Acuña.

The future needs to be avenged. Chip @Zdarsky and Daniel Acuña’s limited series, ‘Avengers: Twilight’, arrives January 2024. #MarvelNYCC pic.twitter.com/AiYBZmBilb — Avengers (@Avengers) October 14, 2023

In un nuovo mondo scintillante di prosperità, Capitan America non c’è più. Ma Steve Rogers esiste ancora, fluttuando in un’America dove la libertà è un’illusione, dove gli Avengers sono estranei e i suoi amici sono morti da tempo. Ma il Sogno è davvero tale? Come si fa a rendere uniti gli Avengers in un mondo che non li vuole?

Nonostante il titolo possa trarre in inganno, non c’è nessun legame tra Avengers Twilight e l’attuale run di Jed MacKay sulla serie Avengers, durante la quale gli Eroi più Potenti della Terra dovranno affrontare un gruppo di nemici chiamato “Twilight Court“, già apparso nello speciale Timeless dedicato a Kang il Conquistatore.

Nel corso della presentazione C.B. Cebulski ha dichiarato, ricordando altri lavori di Zdarsky in scenari alternativi come Spider-Man: Life Story o Spider-Man: Spider’s Shadow:

“Avere Chip in questo progetto è qualcosa di speciale, è il migliore nel reimmaginare le cose con una lente diversa. E Acuña ha fatto un lavoro incredibile, che ha segnato la sua carriera. I suoi fan rimarranno a bocca aperta”.