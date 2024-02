Deadpool & Wolverine: WWIII, i due canadesi scatenano la Terza Guerra Mondiale

La coppia più intensamente mal assortita dei fumetti e della cultura pop, il migliore in quello che fa e il mercenario chiaccherone, subisce un cambiamento radicale in una nuovissima saga in tre parti che si estende per tutto il globo e per i secoli nella miniserie Deadpool & Wolverine: WWIII.

In Deadpool & Wolverine: WWII l’acclamato scrittore Joe Kelly fa il suo ritorno su Deadpool in questa nuova serie insieme al leggendario artista Adam Kubert. Il misterioso Delta crede nel cambiamento. Il cambiamento è un bene. Ma mentre mette gli occhi su Deadpool e Wolverine è coinvolto nel complotto, la terza volta è davvero il fascino o la maledizione? Preparatevi alla terza guerra mondiale con il duo più selvaggio dei fumetti!

LEGGI ANCHE:



Wade Wilson and Logan are at the ends of the earth (and at each other’s throats) in an all-new #MarvelComics three-part saga ‘Deadpool & Wolverine: WWIII.’ Learn more: https://t.co/95Qvuy3Ciq pic.twitter.com/R4NFz7F3He — Marvel Entertainment (@Marvel) February 16, 2024

Deadpool & Wolverine: WWII sarà una miniserie in tre numeri in uscita da maggio a luglio, giusto in tempo per l’uscita al cinema del film dei Marvel Studios dedicato ai due.

Per quanto riguarda la stesura della serie, Kelly ha dichiarato a IGN:

“Ci sono stati molti fattori che mi hanno spinto a scrivere questo libro. Adam Kubert era il numero uno. Ho lavorato con Adam all’inizio della mia carriera alla Marvel e da allora sono un suo fan, sia come artista che come uomo. Quindi, lavorare di nuovo con lui? Non c’è dubbio, sì, grazie! Il secondo motivo è Wolverine. Per quanto questo sia un buddy-book, Logan è il punto d’ingresso della storia, che mi ha dato la possibilità di esplorare questo personaggio che amo. La sua voce, la sua prospettiva sul mondo, tutto questo mi ha dato un modo unico di approcciare un team-up epico…. E poi, grande numero tre… c’è il body horror! Deadpool e Wolverine insieme permettono di creare un parco giochi sanguinoso. Una storia di autoesame e di introspezione raccontata attraverso un sadismo da capogiro grazie alle abili mani di Adam. È una corsa oscura, divertente e disordinata che spero piaccia a tutti quanto piace a me”.