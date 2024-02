X-Men: Fall of X 1 | Recensione

Tobia Brunello 2024-02-27T08:00:59+01:00 Autori: Steve Orlando, Deniz Camp, Louise Simonson, Bernard Chang, Vincenzo Carratù, Luca Maresca, altri Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 17,00 Brossurato a colori 17X26. – 168 pagine Data di pubblicazione: 14/12/2023

Pubblicare in maniera coerente l’affresco narrativo di Fall of X in Italia non è semplice, dato che riprendere la struttura di serie e miniserie legate agli X-Men negli Stati Uniti non è probabilmente sostenibile nel mercato nostrano.

Ma a differenza del passato, in cui le storie collaterali agli X-Men potevano essere raccolte in volumi, durante Fall of X gli eventi procedono in parallelo lungo varie serie e miniserie: dopo gli eventi del Galà Infernale l’organizzazione sovranazionale Orchis ha sferrato il suo attacco contro la nazione mutante di Krakoa, esiliando quasi tutti i mutanti lontano dalla Terra e dando una caccia spietata a chi è rimasto. Tutte le serie Marvel legate agli X-Men e non solo quindi riflettono questo status quo che si dipana nell’arco di 5 mesi per poi confluire nelle due saghe finali Fall of the House of X e Rise of the Powers of X.

Ecco quindi che Panini ha scelto di lanciare una sorta di antologia di grande formato, ovvero questi volumi X-Men: Fall Of X che serializzano nel corso di 5 uscite 6 miniserie complete: Astonishing Iceman, Alpha Flight, Jean Grey, Children of the Atom, Uncanny Spider-Man e Realm of X.

Uncanny Avengers viene invece pubblicata in maniera indipendente su Marvel Miniserie, mentre l’ultima miniserie legata a Fall of X, Dark X-Men, è stata invece selezionata per essere pubblicata in appendice alla serie regolare X-Men. Le altre serie coinvolte nella saga continuano la loro pubblicazione regolare: Invincibile Iron Man, Wolverine, X-Force, Immortal X-Men e X-Men Red (queste ultime due come di consueto pubblicate in coppia).

Si tratta sicuramente di una scelta che incontra le esigenze dei lettori “completisti” delle vicende mutanti che così possono, mese dopo mese, seguire tutte le vicende che nel complesso vanno a raffigurare l’intero affresco di Fall of X. Ma l’altro lato della medaglia “costringe” a spendere una cifra considerevole, 17 euro a volume, per leggere una selezione di storie estremamente eterogenee.

Astonishing Iceman di Steve Orlando e Vincenzo Carratù è una miniserie molto “solare”, in cui Bobby Drake riesce a ricostituirsi dopo la sua “morte” durante il Gala Infernale grazie al “potere dell’amore” del suo attuale fidanzao, l’inumano dai poteri empatici Romeo. Grazie alla sua capacità di “formarsi” e dissolversi in ogni angolo del pianeta, l’Uomo Ghiaccio si dedica quindi ad imprese da supereroe mettendo così in imbarazzo Orchis che dovrà ricorrere a varie soluzione per tentare di eliminarlo… Una serie che abbraccia elementi di continuity oscuri e quasi dimenticati in un contesto molto più allegro rispetto ad altre serie di Fall of X (anche se la tragedia impellente si avverte comunque), in maniera simila all’altra miniserie Uncanny Spider-Man che però esordisce solo nel secondo volume.

Molto più cupa Alpha Flight, di Ed Brisson e Scott Godlewski, in cui il governo canadese prende (per l’ennesima volta, nell’Universo Marvel) una deriva fascista iniziando a rastrellare mutanti con l’utilizzo di nuovissime Sentinelle Box: apparentemente il supergruppo nazionale Alpha Flight è in prima linea nelle operazioni di polizia, anche a costo di scontrarsi contro gli ex-compagni di squadra mutanti: da un lato Guardian, Puck, Sciamano e Snowbird, dall’altra Northstar, Aurora, Fang (il figlio di Wolverine) e la misteriosa Nemesis… Ma è tutto qui?

Più particolare e collaterale rispetto agli eventi di Fall of X è Children of the Vault, scritta da Deniz Camp e disegnata da Luca Maresca. Al di là dei mutanti e di Orchis, una terza fazione rientra in campo: i Figli della Cripta, ovvero i post-umani artificialmente che, liberi dalla prigione in cui li avevano costretti gli X-Men, approfittano degli eventi di Fall of X per estendere la loro influenza al mondo intero, apparentemente risolvendo problemi e migliorando la vita dell’umanità, in particolare in quei paesi del secondo e terzo mondo troppo spesso ignorati dai supereroi. Ma è davvero così? I due X-Men viaggiatori del tempo, Alfiere e Cable, sanno che qualcosa non va e devono mettere da parte le loro “incomprensioni” per entrare in azione…

Ancor più particolare è Jean Grey, serie che riprende la titolare eroina in una sorta di limbo tra la vita e la morte (e non è la prima volta che si ritrova in questa situazione), dopo essere stata uccisa durante il Galà Infernale. In questa miniserie scritta dalla veterana Louise Simonson e disegnata da Bernard Chang la rossa telepate ripercorre alcuni momenti chiave della sua vita, vagliando la possibilità che scelte diverse avrebbero potuto portare a sviluppi diversi e prevenire gli eventi attuali. Quello che all’apparenza sembra una sorta di What If…? in realtà si ricollegherà in maniera diretta a quanto narrato in Immortal X-Men.

Infine, l’ultima miniserie in questo volume è Realm of X, in cui un gruppo di X-Women si ritrova catapultata a Vanaheim, uno dei dieci regni asgardiani. Dani Moonstar (che in passato è stata una valchiria), Magik (priva dei suoi poteri di teletrasporto), Dust, Marrow e Typhoid Mary scoprono quindi di essere parte di una profezia che coinvolge anche la compagna Sventura, scomparsa poco dopo il loro arrivo… Una storia decisamente collaterale e lontana dal resto di Fall of X, in cui la scrittrice Torunn Gronbekk e il disegnatore Diogenes Neves cercano di riprendere un po’ le atmosfere di Excalibur e Knights of X, unendo il fantasy alle vicende mutanti.

In definitiva questi volumi di X-Men: Fall of X sicuramente fanno contenti i fan mutanti che vogliono leggere le vicende dei vari eroi mano a mano che gli eventi si dipanano in tutte le serie, ma costringono a spendere una cifra decisamente considerevole in un mix di autori e storie che potrebbero non soddisfare completamente i gusti di ognuno.