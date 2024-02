Addio a Ramona Fradon: si è spenta a 97 anni la straordinaria artista di Metamorpho e Aquaman

Ramona Fradon, l’artista di Aquaman che ha co-creato Metamorpho con lo scrittore Bob Haney, è morta all’età di 97 anni. La Fradon si era ritirata solo all’inizio del mese scorso dal lavoro su commissione. Il suo rivenditore d’arte, la Catskill Comics, che ne aveva annunciato il ritiro poche settimane prima, ha anche annunciato la sua scomparsa nella giornata di sabato:

Con grande tristezza annunciamo che Ramona Fradon è morta pochi istanti fa. Ramona aveva 97 anni, una lunga carriera nell’industria del fumetto e pochi giorni fa disegnava ancora. Era una persona straordinaria sotto molti aspetti. Mi mancheranno tutte le grandi conversazioni e le risate che abbiamo fatto. Sono fortunata di aver potuto lavorare con lei a livello professionale, ma anche di poterla chiamare amica. Se qualcuno volesse inviare un biglietto alla famiglia, si senta libero di inviarlo a Catskill Comics e sarò felice di inoltrarlo. LEGGI ANCHE:



Fradon è nata Ramona Dom a Chicago, ma è cresciuta nella contea di Westchester a New York. Subito dopo essersi diplomata alla Parsons School of Design, ha sposato il fumettista del New Yorker Dana Fradon. Lui l’ha incoraggiata a lavorare nel mondo dei fumetti, e un suo amico che lavorava come letterista fece in modo che Ramona potesse lavorare per la DC. Fu assunta per il serial Shining Knight di Adventure Comics, ma qualche tempo dopo, in Adventure Comics #167, Fradon assunse il ruolo di disegnatrice di Aquaman.

La Fradon avrebbe continuato a lavorare sulla serie per i successivi decenni, per oltre 100 numeri di Adventure Comics (e avrebbe continuato la serie anche su World’s Finest Comics per un po’). Ha co-creato Aqualad e in Adventure Comics #260, insieme allo scrittore Robert Bernstein, ha rinnovato Aquaman per la Silver Age, introducendo per la prima volta la sua origine atlantidea.

Negli anni Sessanta, la DC iniziò a introdurre sia versioni rinnovate della Silver Age dei suoi supereroi classici, sia nuovi supereroi, e così Ramona Fradon passò da Aquaman all’introduzione di un supereroe nuovo di zecca con lo scrittore Bob Haney, chiamato Metamorpho, in The Brave and the Bold #57.

Metamorpho era un personaggio bizzarro, molto simile al classico Plastic Man di Jack Cole, e Fradon si divertiva chiaramente a disegnare le stravaganti configurazioni in cui Metamorpho poteva contorcersi. Il personaggio si dimostrò abbastanza popolare da far sì che Metamorpho ricevesse una propria serie personale da Haney e Fradon. Fradon, tuttavia, decise di prendersi una pausa dalla sua carriera di fumettista per crescere sua figlia, così lasciò la serie che si avviò rapidamente verso la chiusura senza i suoi disegni.

La Fradon fu attirata nuovamente dai fumetti negli anni Settanta, con la figlia ormai grande. Disegnò un numero di Fantastic Four e uno di The Cat (che però non venne mai pubblicato) per la Marvel, ma non era una fan del metodo Marvel, così tornò alla DC, e si dedicò a lungo alla serie a fumetti Super Friends, basata sul cartone animato di successo.

So sad to hear of the passing of comic legend RAMONA FRADON- she gave us all a lifetime of beautiful comic book art and storytelling . We lost a legend today at the age of 97. May she rest in peace. Her art and smile will live on forever in all our hearts. pic.twitter.com/SEYyNE7Jrb — Jimmy Palmiotti (@jpalmiotti) February 24, 2024

Ha lavorato ad altre storie antologiche per la DC (oltre a un periodo su Plastic Man, dove ha potuto disegnare un personaggio simile a Metamorpho. Lei e Haney sono tornati anche brevemente a realizzare Metamorpho in 1st Issue Special), prima di ricevere il compito di continuare la striscia Brenda Starr dal creatore della striscia, Dale Messick, quando Messick si è ritirato nel 1980. La Fradon ha disegnato la striscia fino al suo ritiro nel 1995.

In seguito è diventata una prolifica artista su commissione per il resto della sua vita, realizzando occasionalmente anche storie a fumetti.

Rest in Peace, Ramona Fradon. I loved her Metamorphosis stuff a lot, but she was really able to draw anything. https://t.co/HPfmFKNbDi — Jerry Ordway (@JerryOrdway) February 25, 2024