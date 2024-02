Fallen Grayson: Tom Taylor e Bruno Redondo danno l’addio a Nightwing

La gestione di Nightwing firmata da Tom Taylor e Bruno Redondo, vincitrice di un Eisner Award come miglior serie regolare e considerata una delle migliori proposte attuali della DC Comics, arriva a conclusione con l’arco narrativo “Fallen Grayson”.

A partire da Nightwing 114 e per un totale di cinque numeri “Fallen Grayson” racconterà di un Dick ormai incapace di saltare, impossibilitato ad essere il supereroe che abbiamo sempre conosciuto.

Questo pluripremiato team creativo sta mettendo tutto se stesso nella sua ultima aggiunta all’eredità di Nightwing con “Fallen Grayson”, come dice Tom Taylor:

“Quando io e Bruno Redondo ci siamo occupati di questa serie abbiamo pensato che fosse il momento perfetto per una grande storia di Nightwing. Volevamo mostrare al mondo perché Dick Grayson era un personaggio di spicco ai nostri occhi. Era il momento giusto per una forza positiva, affascinante e divertente che si oppone alla corruzione e all’avidità. Era anche il momento per Dick e Babs di prendere un cucciolo.

Siamo dannatamente orgogliosi del nostro ragazzo, e sono molto orgoglioso di tutta la nostra squadra per gli oltre 40 numeri di Nightwing. Tutto ciò a cui abbiamo lavorato dal numero 78 ha portato a questa storia. Il cattivo, Heartless (che lavora con Tony Zucco, l’uomo che ha ucciso i genitori di Dick), ha pianificato quello che succederà per molto tempo. Ha visto una città cambiata in meglio da un eroe e ha aspettato il momento in cui strappare il cuore di Bludhaven avrebbe fatto più male. Bruno e io volevamo mettere Nightwing su un piedistallo. Volevamo mostrare quanto in alto potesse arrivare questo Grayson volante. Ora è arrivato il momento di farlo cadere.”