The Boy Wonder: Juni Ba e la sua visione di Robin

La DC ha appena annunciato The Boy Wonder, l’ultima novità della sua popolare etichetta DC Black Label.

In questa miniserie di cinque numeri, il visionario scrittore/artista Juni Ba (Marvel’s Voices: Wakanda Forever)lascerà il segno sulla storia senza tempo di Batman e Robin, sintetizzando la complessa storia dei personaggi in una favola accessibile e struggente.

Interior pages from “The Boy Wonder”

Il giovane principe Damian Wayne è stato cresciuto per essere l’erede della temibile Lega degli Assassini, per seguire le orme della sua letale madre, Talia, e della Testa del Demone in persona, suo nonno Ra’s al Ghul.

Ma tutto cambiò quando suo padre, Batman, lo reclamò e lo riportò a Gotham City. Come Robin, il giovane Damian scopre improvvisamente di essere solo uno dei tanti “figli”, preceduto nel ruolo dai suoi “fratelli” Nightwing, Red Hood e Red Robin… e a Damian non interessa essere “solo” qualcosa. Ma quando suo padre è costretto a lasciare la città per affari urgenti e una serie di rapimenti è accompagnata dalle voci di un demone che si aggira per i vicoli oscuri di Gotham, Damian si troverà a combattere a fianco dei suoi fratelli adottivi e, nel frattempo, imparerà cosa significa davvero il mantello di Robin!

Juni Ba ha parlato così della sua visione di The Boy Wonder:

“In Robin c’è qualcosa di quintessenzialmente divertente e supereroistico. Per me, è l’epitome dell’avventura e della meraviglia infantile. Provenendo dalla generazione di fan che ha amato Batman: The Animated Series, volevo che The Boy Wonder catturasse il divertimento dell’avventura a episodi e i personaggi avvincenti in una serie accessibile a tutti, indipendentemente dalla storia precedente. E ho scelto di farlo con il mio piccolo gremlin preferito, Damian, perché chi meglio di lui può insegnarci l’eroismo e la famiglia, se non qualcuno che, nel profondo, teme di non essere una persona abbastanza buona da meritare entrambe? La storia sarà divertente, ma anche in grado di toccare le corde del cuore”.