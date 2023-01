Marvel’s Voices: le nuove antologie dedicate al Wakanda e allo Spider-Verse

Da qualche anno a questa parte Marvel’s Voices non è solo il nome di un fortunato podcast dedicato agli autori Marvel e incentrato su diversità e all’inclusione, ma è diventato anche una serie di speciali antologici, normalmente legati a particolari ricorrenze annuali.

Ci sono stati vari albi dedicati alla comunità afroamericana o a quella LGBTQIA+, così come incentrati sulle comunità asiatiche e delle isole pacifiche, ispaniche oppure nativo-americane.

Nel 2023 le antologie Marvel’s Voices cambiano leggermente formula: a febbraio, in occasione del mese dedicato alla storia afroamericana, la consueta antologia sarà incentrata su Black Panther e il mondo del Wakanda, con cinque storie inedite che metteranno in luce gli iconici eroi del Wakanda, portati in vita da un’incredibile schiera di creatori neri, tra cui nuovi talenti al loro emozionante debutto nei fumetti Marvel!

Explore new corners of Wakanda with an all-star lineup of creators in ‘Marvel’s Voices: Wakanda Forever’ #1!

Get your first look inside the special #BlackHistoryMonth one-shot arriving on February 15 here: https://t.co/of9An1unwP pic.twitter.com/iSTcc7L8Hg

— Marvel Entertainment (@Marvel) January 12, 2023