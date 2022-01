Il ritorno di Spider-Punk

L’Aprile ragnesco si aprirà con il fragoroso ritorno in scena di Spider-Punk nella sua prima serie personale, una miniserie in cinque numeri scritta da Cody Ziglar e disegnata da Justin Mason.

Hobie Brown, la variante punk di Spider-Man proveniente da Terra-138, tornerà in scena affrontando il Presidente degli Stati Uniti della di quella realtà, Norman Osborn. Nella miniserie apparirà inoltre una particolarissima versione di Capitan America, ovvero Captain Anarchy, Karl Morgenthau, che su Terra-616 è conosciuto come Spezzabandiera, Flag-Smasher (riadattato anche nella miniserie TV The Falcon and the Winter Soldier).

Spider-Punk riunirà un gruppo di cinque altri eroi punk per aiutarlo nella lotta contro l’autorità, tra cui una variante di Riri Williams, Ironheart.

Spider-Punk ha esordito nel 2014 in Amazing Spider-Man # 10, nell’ambito dell’originale saga Spider-Verse di Dan Slott e Olivier Coipel che ha visto Peter Parker affiancare un numero sterminato di varianti di Spider-Man provenienti da tutto il Multiverso, molte delle quali hanno avuto le loro serie personali come Spider-Man Noir, Spider-Ham e la celeberrima Spider-Gwen.

Il ritorno in scena di Spider-Punk è avvenuto nei vari seguiti della saga come Web Warriors e Spider-Geddon, e il personaggio è diventato celebre anche per le sue apparizioni nelle serie animate e soprattutto come costume alternativo negli ultimi videogiochi di Spider-Man.

È molto probabile che nel prossimo futuro farà il suo esordio anche sul grande schermo nel film d’animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse, la cui prima parte è prevista in uscita il 6 ottobre. In quel lungometraggio Miles Morales viaggerà attraverso vari universi alternativi, e possiamo immaginare che uno di questi sarà la casa dell’anarchico Spider-Punk.

Il cocreatore di Spider-Punk, Olivier Coipel, torna sul personaggio per realizzare la copertina del primo numero, in uscita il 6 aprile, mentre le altre variant cover saranno realizzate da Todd Nauck, Maria Wolf, Mike Del Mundo e Takashi Okazaki.