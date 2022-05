Un ultimo viaggio nello Spider-Verse prima della fine

Ad agosto Dan Slott torna ad occuparsi di ragni sulle pagine della nuova miniserie quindicinale Edge of Spider-Verse, un’antologia in cinque numeri che prepara la strada all’evento autunnale che segnerà la fine delle storie con protagoniste le innumerevoli varianti multiversali di Spider-Man.

Ma prima della fine, c’è ancora tempo per questo viaggio ai confini dello Spider-Verse, una miniserie che condivide il titolo con quella che diede inizio al tutto, introducendo personaggi come Spider-Gwen o Spider-Man Noir nel 2014, come prologo all’evento che avrebbe poi coinvolto la serie Amazing Spider-Man e vari altri titoli, dando origine ad un fenomeno che è servito da ispirazione per il fortunato film d’animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo e il campione d’incassi Spider-Man: No Way Home.

Come annunciato su Polygon, in questa nuova miniserie Dan Slott sarà affiancato da colleghi come Karla Pacheco e Alex Segura nell’introdurre questi nuovi ragni multiversali: si parte dalla ladra Night-Spider (design di Kris Anka), una Felicia Hardy che invece di diventare la Gatta Nera ha acquisito i poteri di ragna, per proseguire con Spider-Laird, lo Spider-Man scozzese con tanto di kilt (il cui aspetto è stato ideato da Martin Coccolo), per poi arrivare a Hunter Spider, ovvero Kraven il cacciatore con i poteri del suo tradizionale nemico, disegnato dalla leggenda ragnesca Mark Bagley.

Il design dei nuovi protagonisti dello Spider-Verse

Ma non è finita qui: Humberto Ramos ha creato un nuovo design per Arana, la vecchia identità di Anya Corazon prima che divenisse Spider-Girl, mentre Karla Pacheco potrà dare sfogo alla sua passione per i dinosauri (già ampiamente esplicitata in Spider-Woman) scrivendo l’esordio di Spider-Rex, una sintesi di Spidey e Devil Dinosaur. Ritroveremo poi Spider-Man India, Spider-Man Noir, un nuovo Spider-UK e Mini-Spidey, oltre a tanti altri personaggi.

Considerato che stanno uscendo in questo periodo anche le miniserie Spider-Gwen: Gwenverse, What If…? Miles Morales e Spider-Punk, il Ragno-Verso è decisamente in ebollizione, e a quanto pare tutto punta all’evento autunnale che è stato anticipato come… THE END OF THE SPIDER-VERSE!