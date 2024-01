Superman e Lobo insieme in House of Brainiac

Con l’uscita di Titans: Beast World di Tom Taylor, la DC ha posto il primo pilastro della “Trinità del Male“, ponendo Amanda Waller al centro di eventi che cambieranno il panorama dell’Universo DC nel 2024. Questo aprile, verrà posto il prossimo tassello di queste nuove fondamenta narrative, con il debutto di “House of Brainiac” sulle pagine di Action Comics, Superman e altre testate DC.

Questo evento inizia il 9 aprile con Action Comics #1064, scritto da Joshua Williamson e disegnato da Rafa Sandoval. La nuova parte dell’iniziativa editoriale Superman Superstars della DC vede l’esercito czarniano di Brainiac invadere Metropolis in questo numero oversize (40 pagine) ricco di azione! La Super-Famiglia e tutti i supereroi di Metropolis si uniscono alla lotta, ma saranno sufficienti a tenere a bada i letali e folli soldati di Brainiac?! Riusciranno Superman e Lex Luthor a scoprire cosa sta cercando Brainiac? Se non sta imbottigliando Metropolis, cosa sta cercando di raccogliere?

In vendita dal 9 aprile, la saga di House of Brainiac continua con Green Lantern #10. La leggenda artistica della DC, Kevin Maguire, si unisce allo scrittore della serie Jeremy Adams per una storia secondaria in tre parti, “Guy’s Bogus Lobo Adventure“. Questa combinazione di creativi significa ilarità garantita e numerose espressioni facciali tipiche di Maguire, mentre la Lanterna Verde Guy Gardner è a caccia di Lobo, che si dice stia gareggiando contro alcuni dei lottatori più duri che l’universo possa offrire!

Williamson e Sandoval continuano l’azione il 16 aprile con Superman #13. Superman e Lobo viaggiano attraverso l’universo a caccia della “Lobo Army” e di Brainiac. Ma riusciranno i due ad andare d’accordo abbastanza a lungo da trovarli prima che Brainiac metta in atto la prossima fase del suo pericoloso piano? Sandoval ha realizzato anche la copertina principale di questo numero, che si collega alla copertina principale di Action Comics #1064 per creare un’enorme immagine dei supereroi di Metropolis della Famiglia Superman che si scontrano con le forze zarniane di Brainiac.

Il 23 aprile, la scrittrice Leah Williams e gli artisti Eduardo Pansica e Júlio Ferreira continuano l’azione in Power Girl #8. Dopo un inaspettato attacco di Brainiac e delle sue forze, tutti i possessori di superpoteri di Metropolis sono stati rapiti o imprigionati, lasciando Power Girl l’unica supereroina a proteggere una città piena di civili indifesi. Sarà all’altezza della sfida e l’arrivo di Crush, la figlia di Lobo, renderà le cose ancora più difficili?

Il primo mese di “House of Brainiac” si conclude il 30 aprile con Superman: House of Brainiac Special #1. Il pluripremiato scrittore Mark Russell si unisce a Joshua Williamson come co-sceneggiatore, mentre l’artista Edwin Galmon fa coppia con Steve Pugh (Peacemaker Tries Hard!) alla grafica. Questa parte essenziale del crossover Action Comics/Superman rivela la storia segreta di Brainiac sia con Lobo che con il suo mondo natale, Czarnia, rispondendo a diverse domande importanti, tra cui come Brainiac abbia creato una città imbottigliata di Czarnia, Lois Lane che affronta Perry White sui suoi segreti durante la sua campagna per il sindaco di Metropolis, come Amanda Waller sia parte di tutto questo e molto altro ancora! E in mezzo al caos di una Metropolis che ha bisogno di nuovi campioni, Bibbo Bibbowski, il barista preferito di Metropolis, organizza gli abitanti del luogo per proteggere la città che chiamano casa!