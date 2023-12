Mark Russell e Mike Allred firmano Batman: Dark Age

Sull’onda del successo di Superman: Space Age il duo composto dallo scrittore Mark Russell (Exit, Stage Left!: The Snagglepuss Chronicles) e dall’artista Mike Allred (Madman, Silver Surfer) firma Batman: Dark Age, una nuova miniserie che segue la storia del Cavaliere Oscuro dalle origini, mettendola in relazione agli eventi storici reali.

Le origini di Batman sono ormai diventate un classico evento della cultura pop, raccontato e riraccontato in vari modi nel corso dei decenni. Ma se Batman fosse nato all’interno di eventi storici reali? La descrizione ufficiale della DC della serie speciale recita

“Vi presentiamo Bruce Wayne, il figlio delinquente preferito di Gotham. In una storia di origini come nessun’altra, il ragazzo diventa un cavaliere oscuro plasmato da una città in tumulto che marcia verso il suo destino profetizzato”

The Superman: Space Age team of @Manruss and Mike Allred are back together for another Elseworlds book, Batman: Dark Age in 2024. Find out more: https://t.co/0mdOYqZWv7 — Popverse (@PopverseSays) December 14, 2023

Si tratta di un seguito ideale della precedente serie DC di Russell e Allred, Superman: Space Age, che ha riproposto i primordi di Superman sullo sfondo della Guerra Fredda e della corsa allo spazio.

“Sullo sfondo di eventi storici reali, [in Batman: Dark Age] Gotham prende vita, con i personaggi iconici che hanno amato e odiato Batman nel corso degli anni come non li avete mai visti prima. Reduci dalla nomination agli Eisner di Superman: Space Age, Mark Russell e Mike Allred tornano per offrire al pubblico uno sguardo su Batman come figura della storia americana che lotta per la giustizia in un mondo impazzito”.

BATMAN Dark Age⚡️

Always a thrill & a relief when the Cat(woman) is finally outta the bag with an official announcement & I can tell folks what I’m playing with⚡️ https://t.co/9kqTq6XjXW — Michael Allred (@AllredMD) December 14, 2023

Russell e Allred sono affiancati dalla colorista Laura Allred e dal letterista David Sharpe. Batman: Dark Age sarà una serie in sei numeri, ognuno dei quali avrà una lunghezza doppia rispetto a quella standard, con 40 pagine di storia per ogni numero.