The Suicide Squad Isekai: trailer e poster della nuova serie animata

The Suicide Squad Isekai: trailer e poster della nuova serie anime in collaborazione con DC

The Suicide Squad Isekai era stato annunciato qualche mese fa e dopo delle timide informazioni, recentemente è stato pubblicato un succoso trailer al riguardo, accompagnato da tanti nuovi poster dei personaggi. Il franchise è diventato famoso negli ultimi anni grazie a due live action, uno di successo e l’altro meno, ma fatto sta che la Suicide Squad è entrata nell’immaginario collettivo del pubblico e per questo la DC ha deciso di collaborare con Studio Wit per la realizzazione di questo anime.

Se non siete pratici degli “Isekai” dovete sapere che tale sotto-genere praticamente trasporta un personaggio dal suo mondo attuale ad un altro, o almeno per la maggior parte delle volte è così. Praticamente degli esempi concreti della cosa sono Sword Art Online, Overlord, Rising of The Shield Hero e molti altri. Quindi riceveremo in versione anime un’avventura singolare con al centro Joker, Harley Quinn e tutta la Suicide Squad.

Con una musica incalzante alla Cowboy Bebop, il nuovo trailer presenta Clayface, King Shark, Peacemaker e Deadshot, unendoli ai primi personaggi mostrati alcune settimane fa. Come leggiamo su Comic Book sono stati pubblicati anche i poster singoli dei personaggi principali, e guardandoli per bene possiamo notare un’ottima qualità generale del character design.

Harley Quinn, Joker e la Suicide Squad della DC si scatenano sul palcoscenico di ISEKAI, nella nuova serie anime originale di Warner Bros. Japan e Wit Studio, Suicide Squad ISEKAI. Ci troviamo di fronte a una storia molto promettente anche se alla fine non è ancora uscita, le animazioni sembrano ottime e il racconto potrebbe essere in pieno stile DC nonostante sia fuso al cuore “anime”.

In attesa di ulteriori dettagli su questa serie, potete recuperare i due film usciti in questi ultimi anni, mentre qui potete vedere tutti i poster pubblicati con i singoli personaggi.

Fonte CB