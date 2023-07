Warner Bros. Japan e WIT Studio stanno producendo insieme una serie anime dedicata a Suicide Squad, la nota opera DC al momento adattata in due lungometraggi sconnessi tra loro. Durante l’Anime Expo 2023 abbiamo avuto l’occasione di “assaggiare” tale progetto animato, intitolato Suicide Squad ISEKAI; al momento abbiamo anche il poster ufficiale.

Da come potete intuire il prodotto si andrà a concentrare sulle opere ISEKAI, fondendo il tutto con i classici mondi supereroisitici della DC Comics, lasciando al momento quelli fantasy a cui il genere ci aveva ormai abituati. Nonostante il tutto risulti interessante come leggiamo su CB il pubblico ha avuto da ridire sulla serie, visto che si aspettava un nuovo anime originale WIT Studio.

Anche se non saranno le solite atmosfere in realtà il tutto sarà una fusione con le atmosfere classiche del genere, dove entreranno a far parte anche Joker e Harley Quinn. La clip dura 48 secondi e basta veramente poco per capire e apprezzare la qualità delle animazioni.

Dopo la presentazione di Harley e Joker (rivisti i loro design per l’occasione ndr) vediamo i vasti mondi fantasy classici degli ISEKAI, anche se il pubblico spera comunque di vedere qualcosa di diverso dal solito. Al momento il tutto sembra mescolare i due mondi dove come sempre si mantiene la violenza classica dei due iconici personaggi della DC, donando un volto completo a questo singolare crossover.

Suicide Squad – Anime: analisi del primo trailer

Attualmente prevista per un’uscita nel 2024, Eri Osada dirigerà Suicide Squad ISEKAI per WIT Studio (lo stesso studio che ha realizzato le prime tre stagioni di Attack on Titan, Spy x Family e altri).

Tappei Nagatsuki e Eiji Umehara scriveranno le sceneggiature, Akira Amano fornirà le bozze per ogni personaggio, Naoto Hosoda finalizzerà il design di questi ultimi mentre Kenichiro Suehiro comporrà le musiche e Shinya Tsuuoka sarà il produttore della Warner Bros. Japan.

Fonte Comic Book