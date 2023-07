Suicide Squad diventerà un progetto anime originale!

Warner Bros. Japan e Wit Studio hanno annunciato durante il loro panel all’Anime Expo la loro serie anime originale intitolata Suicide Squad ISEKAI, basata su famosi personaggi dei fumetti della DC. Questo annuncio era nell’aria, e infatti ne abbiamo anche parlato in un articolo precedente. In cima al presente articolo è possibile guardare il primissimo trailer che da un assaggio di quello che offrirà a tutti gli appassionati.

La Warner Bros. ha anche rilasciato una descrizione della storia del progetto anime originale di Wit Studio. Harley Quinn, il Joker e la Suicide Squad della DC si scatenano approdando nell’universo Isekai, che vede la collaborazione della Warner Bros. Japan e Wit Studio. Il titolo ufficiale dei questo progetto anime sarà Suicide Squad ISEKAI. I mondi più esasperanti si scontrano in una fantasia epica e violenta con la schiera di altissimo livello di creatori di anime.

Il termine Isekai significa “un altro mondo”, che ora è uno dei generi più popolari tra gli anime giapponesi.

Riportiamo maggiori dettagli su Suicide Squad ISEKAI. La regia sarà assegnata a Eri Osada, che ha già dato il suo contributo a Jujutsu Kaisen e diretto Gintama, presso Wit Studio. Insieme a lui lavoreranno anche Tappei Nagatsuki ed ed Eiji Umehara, rispettivamente scrittore e sceneggiatore del light novel di Vivy Prototype, che si occuperanno appunto delle sceneggiature per Suicide Squad ISEKAI.

Il mangaka Akira Amano, che è colui che ha disegnato la grafica dell’annuncio con Harley Quinn, si occuperà dei disegni dei personaggi originali. Kenichiro Suehiro lavorerà alla composizione della musica. Shinya Tsuruoka è il produttore dell’animazione della Warner Bros. Japan.

Dunque Wit Studio lavorerà a questo progetto e le aspettative di tutti gli appassionati non possono che essere alte. Dopotutto si tratta di uno studio di animazione che ha dato prova del suo potenziale con serie di spicco come L’Attacco dei Giganti, The Ancient Magus’ Bride, Ranking of Kings e Spy × Family. A tal proposito Wit Studio sta anche lavorando alla seconda stagione di Spy x Family e al primo film animato SPY×FAMILY Code: White.

Fonte – Anime News Network