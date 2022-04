Superman: Space Age, preview della storia retrò ambientata durante Crisis

La DC torna all’originale Crisis on Infinite Earths (mentre si avventura nella nuova Dark Crisis) in una nuova serie in tre numeri di 80 pagine dello scrittore Mark Russell e dell’artista Mike Allred chiamata Superman: Space Age.

La DC descrive la storia come un viaggio indimenticabile attraverso la storia e la cultura degli Stati Uniti attraverso i suoi amati personaggi.

Nell’annuncio di Superman: Space Age Russell dichiara:

“Questo è un progetto da sogno per me. Non solo perché lavoro con un genio come Mike Allred, ma perché ho sempre trovato Superman un personaggio così affascinante dal punto di vista filosofico, che ci costringe a chiederci quanto sarebbe diverso il mondo se scegliessimo di essere il meglio di noi stessi?

Secondo la DC, dopo anni in cui ha evitato di agire per volere dei suoi “padri”, Superman sfida i loro desideri svelandosi al pubblico e diventando il primo supereroe dell’era spaziale.

Con il passare dei decenni e con l’insorgere di nuovi pericoli, Superman inizia a mettere in discussione la propria mortalità e la mortalità dei suoi cari. L’Uomo d’Acciaio si rende conto che anche le buone intenzioni a volte comportano un contraccolpo poiché “il mondo intorno a lui si trasforma in un luogo determinato a distruggersi come lui lo è a salvarlo”.

Parte della storia è ambientata nel periodo di Crisis on Infinite Earths, quando il giornalista del Daily Planet Clark scopre che il mondo finirà presto e non c’è nulla che possa fare per fermarlo.

Mike Allred parla così del progetto:

“Sono super entusiasta di rivelare finalmente su cosa abbiamo lavorato in segreto per così tanto tempo. È probabilmente il mio più grande progetto per la DC. Lavorare con Mark Russell e la sua brillante sceneggiatura è stato un vero spasso! Ricca di iconografia da capogiro, personaggi di alto livello, colpi di scena, emozioni e brividi, che si traducono in una potente epopea classica istantanea! È è stato allo stesso tempo intimidatorio e stimolante affrontare la sfida di illustrare questo progetto fenomenale!”

Superman: Space Age – La preview

Ecco uno sguardo alle pagine di anteprima del numero di debutto. Allred sembra combinare le classiche immagini di Krypton del Superman della Golden Age con l’estetica cristallina introdotta nei film di Richard Donner Superman.

Degno di nota anche nell’ultima pagina di anteprima è quella che apparentemente è una nuova versione di Batman.

Superman: Space Age #1 sarà in vendita il 26 luglio con quattro copertine: una copertina principale di Allred e copertine varianti di Allred, Steve Rude e Nick Derington.