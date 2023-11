Losers Libro Uno: Aprire al Buio | Recensione

Tobia Brunello 2023-11-28T10:00:31+01:00 Autori: Andy Diggle, Jock, Shawn Martinbrough Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: America Prezzo: € 34,00 Cartonato a colori 18.3×27.7. – 034 pagine Data di pubblicazione: 22/06/2023

Opera che ha lanciato il talento di Andy Diggle e Jock nel mercato statunitense, Losers è stata una serie Vertigo durata 32 numeri usciti tra il 2003 ed il 2006 (pubblicata in Italia da Planeta DeAgostini nel 2010)e che è stata anche successivamente trasportata al cinema con il film omonimo del 2010 con Jeffrey Dean Morgan, Zoe Saldana, Idris Elba e Chris Evans.

Come racconta lo stesso sceneggiatore inglese nell’introduzione a questo volume DC Black Label Deluxe, l’idea della serie si è sviluppata dopo che ha dovuto abbandonare il progetto di recuperare gli originali Losers della DC (un gruppo di agenti all’opera nella Seconda Guerra Mondiale) dato che nello stesso periodo Garth Ennis stava realizzando le sue War Stories e un’altra serie ambientata durante quel periodo bellico sarebbe stata ridondante.

Diggle ha scelto allora di reinventare completamente i Losers in chiave contemporanea come un gruppo di agenti delle forze speciali degli Stati Uniti che dopo essere stati dati per morti decidono di vendicarsi contro coloro che li hanno traditi e di scoprire la verità dietro la cospirazione che scoprono celarsi dietro il fantomatico “Max”, un fantomatico funzionario della CIA che sarebbe dietro a tutte le operazioni più controverse dell’agenzia lungo tutta la sua storia.

La storia è un appassionante thriller di spionaggio che si disvela capitolo dopo capitolo, con tutte le rivelazioni scandite da spettacolari scene d’azione messe in scena con una maestria rara dal tratto dinamico e stilizzato di Jock. Non a caso molte sequenze di questo primo volume sono state riprese quasi pari pari nel film di Sylvain White, dal furto del furgone blindato in elicottero al duello con bazooka al porto fino all’infiltrazione di Jensen negli uffici dell’assicurazione e alla sua fuga. Non a caso White volle avere al suo fianco Diggle e Jock durante la lavorazione di The Losers, dal momento che il fumetto è già narrato con un taglio spiccatamente cinematografico.

A differenza del film, però, la storia di Diggle e Jock è di respiro più ampio e si addentra maggiormente nella critica alle operazioni segrete degli Stati Uniti all’estero, oltre ad essere molto meno condiscendente nella caratterizzazione dei protagonisti. Su tutti il personaggio di Aisha, ben più controversa e apertamente anti-americana rispetto alla sua versione più “rassicurante” interpretata da Zoe Saldana. Ma pur affrontando i maniera intelligente e senza facili semplificazioni questioni a dir poco complesse, lo fa nel contesto di una storia d’azione sempre divertente e adrenalinica, graziata dai disegni dinamici ed espressivi di Jock (per tacere delle splendide cover). Menzione particolare anche per i colori di Lee Louughridge, che contribuiscono a differenziare e caratterizzare ogni ambientazione della vicenda.

The Losers – Dead Man’s Hand (2003)

Aisha al-Fadhil

Essendo poi sviluppata su tempi più lunghi, la serie si prende anche dei momenti di pausa per approfondire meglio i personaggi tra una missione e l’altra. In questo primo volume i due episodi di “interludio” sono illustrati da un ottimo Shawn Martinbrough con il suo tratto oscuro e ricco di contrasti.

