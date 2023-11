Joker: Year One – Le origini della nemesi di Batman raccontate da Chip Zdarsky

Chip Zdarsky si appresta a dare un altro sconvolgimento alla mitologia del Cavaliere Oscuro con Joker: Year One, la minisaga in tre capitoli che occuperà le pagine di Batman a febbraio e che affronterà uno degli avvenimenti più misteriosi dell’Universo DC: le origini di Joker. Finora la cosa più simile ad un’origine ufficiale è stata The Killing Joke, ma l’incertezza sull’identità e sulla storia del personaggio è sempre stata parte integrante del suo mito, come sottolineato anche dalla recente Batman: Tre Joker.

Joker: Year One, che si snoda attraverso i numeri #142-#144 Batman (tutti e tre i numeri usciranno nello stesso mese), ci riporterà all’incidente che ha trasformato il leader della Red Hood Gang nel Joker che il pubblico conosce e ama tutt’oggi, con dettagli inediti che, secondo la DC, faranno sì che i lettori “mettano in discussione tutto ciò che sanno sul Joker“.

LEGGI ANCHE:



Batman la serie animata del 1992 arriva su Netflix

La storia, tuttavia, non si svolge solo nel passato: il ritorno di una misteriosa figura del passato di Batman e la riformazione della Red Hood Gang complicano le cose sia per il Cavaliere Oscuro che per il Joker. Quando Joker è l’unica persona in grado di fermare la banda di Cappuccio Rosso e il passato di Batman porta nuove minacce a Gotham City, forse è il momento di chiedersi: chi è davvero il buono in questa storia e chi il cattivo?

Joker: Year One inizia in Batman #142 di Chip Zdarsky, Giuseppe Camuncoli, Stefano Nesi, Andrea Sorrentino, Alejandro Sánchez e Dave Stewart. Nella prima parte, la tragica “morte” del leader della banda di Cappuccio Rosso in una vasca di sostanze chimiche è diventata oggetto di mito… ma qual è la storia straziante e raccapricciante del mostro che è uscito da quella nascita violenta? Dalle prime pagine di Joker: Year One in poi, gli appassionati lettori metteranno in discussione tutto ciò che sanno su Joker!

E come influisce sul lontano futuro di Batman? In ogni numero di Joker Year One, gli artisti Andrea Sorrentino e Dave Stewart illustrano una storia giustapposta per mostrare l’impatto di vasta portata che Joker avrà sul Crociato incappucciato della DC!

Poi, in Batman #143, la terrificante storia di Joker: Year One continua: una misteriosa figura del passato di Batman è entrata nell’orbita di Joker, cambiando per sempre il Clown Principe del Crimine! E quali segreti ha la riformata banda di Cappuccio Rosso per il futuro di Batman?

DC Comics is about to tell the origin of #TheJoker (or *A* Joker) in the pages of #Batman as part of “The Joker Year One”. Get more details, and a look at art for the story, here: https://t.co/CTk34uDgJU pic.twitter.com/CxzVKSwTBO — Comic Book Club (@comicbooklive) November 16, 2023

Batman #144 rappresenta l’agghiacciante conclusione di Joker: Year One, con enormi ripercussioni per il futuro! La banda di Cappuccio Rosso è su tutte le furie e l’unico uomo che può fermarla… è il Joker! E riuscirà Batman a fermare un nuovo virus devastante in un futuro in cui Joker incombe su tutto?

Poi sarà la volta della storia Dark Prisons che si svolgerà in Batman #145-#148, dove “Batman dovrà affrontare una figura terrificante del suo passato per sopravvivere all’assalto di Zur. E se Batman sopravvive, un nuovo nemico lo attende dietro le quinte: Amanda Waller e l’esercito americano!“.