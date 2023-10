Il ritorno di Spurrier e Campbell su John Constantine, Hellblazer

L’investigatore dell’occulto e fumatore incallito John Constantine torna nel 2024 con Hellblazer: Dead In America, una nuova serie di otto numeri scritta da Si Spurrier, disegnata da Aaron Campbell e colorata da Jordie Bellaire. La serie è il seguito – e forse la conclusione – dell’acclamata run 2019-2021 dello stesso team creativo.

Dead In America fa parte sia dell’imprinting Black Label per lettori maturi della DC, sia dell’attuale Sandman Universe, ed è incentrata sul tentativo di Constantine di impedire che la sabbia del sacchetto di Sogno venga utilizzata per usi nefasti.

LEGGI ANCHE:



Le Superman Superstars sbarcano su Action Comics

Si Spurrier and Aaron Campbell are returning to Constantine with a miniseries, just announced at #NYCC.@sispurrier @DCOfficial

Get your deets here:https://t.co/lVLskHN17s — Popverse @ NYCC (@PopverseSays) October 14, 2023

Si Spurrier, entusiasta di tornare sul personaggio, ha dichiarato:

“Hellblazer è tornato! Tra il 2019 e il 2021, Aaron Campbell e io abbiamo raccontato le furtive avventure di John Constantine attraverso Londra. Per 13 numeri, la serie ha grondato cuore, odio e rabbia – rabbia per lo stato del mondo, rabbia per lo stato delle nostre menti e delle nostre vite. Quei 13 numeri sono stati la nostra velenosa lettera d’amore ai Constantine del passato, quelli di [Alan] Moore, [Jamie] Delano, [Garth] Ennis. È stato il miglior lavoro che abbiamo mai fatto. E poi si è fermato. Su una nota di morte e disperazione, con un prezzo pesante, come per tutte le magie. E ora è tornato. Perché il costo non conta se non riusciamo a vederlo pagare. Perché anche le cose morte possono fare la differenza”.

Aaron Campbell ha detto:

“Quando è arrivata l’e-mail che informava Si e me che avevamo il via libera per finire la storia di John Constantine, Hellblazer, che avevamo iniziato diversi anni fa, ho sentito qualcosa, appena sopra la mia spalla – un tremolio metallico raschiante. Una, due, tre volte, un incanto. Poi una lunga e profonda inspirazione. Potevo quasi sentire l’odore del fumo e le parole: “Pensavi davvero che me ne fossi andato per sempre, amico?””.

Hellblazer is coming back, again by the team Spurrier – Campbell and I did this painted variant cover 🤟🤟 pic.twitter.com/yWgO3s3gox — Matías Bergara (@matiasbergara) October 14, 2023

La sinossi della DC per la nuova serie descrive il tono dell’opera, oltre che accennare all’apparizione di un importante personaggio…

“In John Constantine, Hellblazer: Dead in America, John è riuscito a scampare alla morte ancora una volta – ma il suo cuore non batte più, il suo corpo si sta decomponendo e lui, il suo amico Nat e suo figlio Noah sono in fuga in America, ricercati per omicidio. Naturalmente è tutta colpa di John, come sempre. Ma si scopre che Sogno stesso ha bisogno dell’aiuto di John. Qualcosa di terribile ha messo radici in America e sta usando la sabbia della sacca di Sogno per imporre la sua volontà. Se John riuscisse a fermarlo, potrebbe riuscire a trasformare questo favore in una possibilità di salvare tutte le loro vite, ma avrà bisogno dell’aiuto di qualcuno con cui non parla da anni. Qualcuno con cui non è sempre stato… così gentile. Qualcuno… o qualche… Cosa?”.

Può trattarsi per caso di una Cosa della Palude? Sembra probabile, visto che è lì che il personaggio di Constantine è apparso per la prima volta, nel 1985 in Swamp Thing #37.