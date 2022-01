Nightmare Country: il nuovo spin-off di Sandman con il Corinzio

Poco dopo un enigmatico tweet da parte della DC Comics che aveva anticipato il ritorno del Corinzio, è stato annunciato un nuovo spin-off di Sandman dal titolo Nightmare Country in un’intervista a James Tynion IV pubblicata da The Hollywood Reporter.

Prevista in uscita il 12 Aprile sotto l’etichetta DC Black Label, The Sandman Universe: Nightmare Country vedrà come protagonista il Corinzio, la spaventosa creatura dell’incubo con i denti al posto degli occhi creata da Morpheus sulle pagine di The Sandman # 10 del 1989 (di Neil Gaiman e Mike Dringenberg).

Il team creativo di questa nuova incursione nell’universo di Sandman sarà composto da James Tynion IV ai testi e Lisandro Estherrenn alle matite, con un ulteriore disegnatore ospite per le sequenze oniriche che varierà ad ogni numero. Per il primo episodio il disegnatore ospite sarà Yanick Paquette.

In Nightmare Country, il Corinzio si scatena nel mondo per catturare un altro, più pericoloso incubo, questa volta non creato però dal Signore dei Sogni. Si scatenerà un gioco del gatto e del topo, con una rete di incubi che cattura non solo i sogni, ma anche le persone che li sognano. È un viaggio che promette di attraversare angoli terrificanti dell’America e include appassionati di true crime, campi di milizie suprematiste bianche, gallerie specializzate nell’arte dell’orrore e altro ancora. La DC descrive il fumetto come un terrificante diario di viaggio attraverso una nazione allo stesso tempo familiare ed oscena.

La serie introdurrà anche due nuovi terrificanti personaggi nell’universo di Sandman: Mr. Agony e Mr. Ecstasy, una coppia mortale di assassini che daranno la caccia alla stessa preda del Corinzio, uccidendo chiunque si trovi sul loro cammino, incluso, se possibile, lo stesso Corinthian. La trama iniziale vuole essere un sequel tematico di Casa di Bambole, il secondo arco narrativo della serie originale di Sandman, quello che ne ha segnato la definitiva ascesa.

The Sandman Universe: Nightmare Country arriverà sugli scaffali in Aprile, probabilmente nello stesso periodo in cui sarà rilasciata su Netflix l’adattamento televisivo The Sandman con Tom Sturridge nei panni di Sogno e che vedrà Boyd Holbrook interpretare il Corinzio.