Tornano gli Elseworlds DC con Batman il Barbaro e il sequel di Gotham by Gaslight

La DC ha inaugurato la sua presenza alla New York Comic Con con l’annuncio del lancio, nel 2024, di una nuova linea di Elseworlds.

Gli Elseworlds sono stati, nella DC post-Crisis, quei racconti che si collocavano al di fuori della continuity ufficiale dell’appena rimodellato DC Universe. La linea è stata inaugurata nel 1991 con Batman: Holy Terror, ma in realtà il primo Elseworlds pubblicato fu Gotham by Gaslight, scritto dal compianto Bryan Augustyn e disegnato da Mike Mignola e P. Craig Russel, una reinvenzione del Cavaliere Oscuro in epoca vittoriana alle prese con Jack lo Squartatore.

Appropriatamente, questo ritorno dell’etichetta Elseworlds (che negli ultimi anni era stata soppiantata da DC Black Label, che però è una cosa diversa concettualmente) parte proprio con il sequel di quella storia, ovvero Gotham by Gaslight: The Kryptonian Age. Si tratta di una serie in 12 numeri di Andy Diggle e Leandro Fernandez e vedrà il Batman dell’epoca vittoriana superare i confini di entrare in contatto con altri eroi di quell’epoca, formando una sorta di Justice League del 19° secolo.

We’re starting @NY_Comic_Con off with a bang, announcing a new lineup of Elseworlds titles, starting January 2024! pic.twitter.com/SA15O1DopH — DC (@DCOfficial) October 12, 2023

Un altro titolo è Batman The Barbarian, miniserie di 6 numeri scritta e disegnata dal premio Eisner Greg Smallwood che racconta le origini del Cavaliere Oscuro in una terra aspra e medievale.

Entrano a far parte dell’etichetta Elseworlds anche due franchise precedentemente pubblicati come DC Black Label, ovvero Dark Knights of Steel e DC vs. Vampires.

Nel primo caso, il mondo medievale e ispirato a Il Trono di Spade creato da Tom Taylor torna in una miniserie in 6 numeri degli esordienti in DC Jay Kristoff e Tirso Cons dal titolo Dark Knights of Steel: Allwinter, che vedrà come protagonista una sorta di versione vichinga di Deathstroke.

DC vs. Vampires: World War V invece è una serie in 12 numeri del creatore del franchise, Matthew Rosenberg, disegnata da Otto Schmidt. La luce del sole viene ripristinata sulla Terra, ma è troppo tardi? All’alba di una nuova era glaciale, l’umanità si trova ad affrontare la minaccia più letale: Barbara Gordon, la regina dei vampiri!

Altri titoli annunciati sono Green Lantern: Dark, 7 numeri in cui Tate Brombal e Werther Dell’Edera reimmaginano l’Universo DC come una realtà desolata e dark fantasy e solo una Lanterna Verde può contrastare i mostri che invadono una terra post-apocalittica, e Batman: Nightfire, 6 numeri firmati dai gemelli Seth & Clay Mann raccontare un mistero che apre la mente, splendidamente bilanciato da un’azione esplosiva, in questa rivisitazione senza fronzoli che vede Bruce Wayne cercare di rimediare a una tragedia devastante viaggiando nel passato.