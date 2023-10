Il trailer di Bodies, la serie Netflix tratta dalla serie Vertigo di Si Spencer

Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie Bodies, in arrivo sulla piattaforma la prossima settimana, giovedì 19 ottobre, poco più di un anno dopo il primo annuncio.

Ideata dallo showrunner, scrittore e produttore esecutivo Paul Tomalin (Torchwood, Shameless) e basata sull’omonima serie Bodies del compianto Si Spencer (Crisis, The Vinyl Underground) in otto numeri, pubblicata dalla DC Comics/Vertigo tra il 2014 e il 2015, la miniserie in streaming inizia con una premessa sconvolgente. Quattro detective in quattro diverse linee temporali (1890, 1941, 2023 e 2053) – ognuno dei quali indaga su un corpo trovato a Longharvest Lane nell’East End di Londra. Il colpo di scena? Non si tratta di quattro vittime distinte nell’arco di 150 anni. Si tratta dello stesso corpo in quattro linee temporali diverse.

Revealing the truth… is a matter of time. Bodies, starring Stephen Graham, premieres 19 October, only on Netflix. pic.twitter.com/vFqg2XREM7 — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 12, 2023

Il cast di Bodies di Netflix comprende Jacob Fortune-Lloyd nel ruolo di Charlie Whiteman, Shira Haas nel ruolo di Iris Maplewood, Amaka Okafor nel ruolo di Shahara Hasan, Kyle Soller nel ruolo di Alfred Hillinghead, Stephen Graham nel ruolo di Elias Mannix e altri ancora.

Bodies è prodotto per Netflix dalla scrittore e showrunner Tomalin e da William Gould, con Susie Liggat alla produzione. Danusia Samal è un’altra sceneggiatrice per la serie, mentre la regia è affidata a Marco Kreuzpaintner e Haolu Wang.

The press machine is ramping up for #Bodies – Netflix’s new limited series starring @StephenGraham73. Set your reminders for Thursday 19th October, plus a new trailer coming today! pic.twitter.com/6yri6bXVxi — Tom Courtney (@tom_courtney1) October 12, 2023

La serie limitata in 8 episodi arriverà sul servizio di streaming il 19 ottobre.