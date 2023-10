One Piece: lo showrunner parla dell’adattamento in live action di un importante arco narrativo

La prima stagione della serie in live action di One Piece è stata un vero successo e ovviamente la seconda stagione è stata confermata ufficialmente dopo poche settimane. Con l’abbozzo della saga di Rogue Town all’interno del finale di stagione la produzione ha deciso di inserire alla fine una scena post-credit con Smoker, anticipando appunto l’ultimo arco narrativo che va a chiudere la Saga del Mare Orientale.

Tramite una sessione di domande fatta su Reddit con uno degli scrittori di One Piece live action, Matt Owens, abbiamo scoperto che l’arco narrativo di Rogue Town non subirà tagli o adattamenti drastici, quindi possiamo stare tranquilli per quanto riguarda la fedeltà di quest’ultimo:

“Non sarà saltato questo arco narrativo, né ci saranno tagli. Non è stato inserito nella prima stagione semplicemente perché non avrebbe avuto il giusto spazio, e per questo abbiamo stuzzicato il pubblico solamente con una scena post-credit: non ci siamo ancora arrivati ecco tutto, ma la trasposizione sarà fedele”.

Vista la mancanza dell’arco narrativo di Rogue Town nella prima stagione, il pubblico si è chiesto se effettivamente fosse stato quello l’adattamento, e se la seconda stagione avrebbe ampliato il tutto: Matt Owens ha confermato di non essere ancora arrivati a quel punto all’interno della serie, quindi per questo la saga con Dragon e Smoker sarà pienamente vissuta all’interno dei prossimi episodi della seconda stagione della serie in live action.

Il gioco visto con il finale della puntata 8 è sostanzialmente una mescolanza narrativa, usata adoperando il linguaggio televisivo, come ben sapete diverso e strutturalmente più sfaccettato di quello fumettistico. Insomma, queste prime informazioni della prossima stagione sono molto interessanti anche se al momento abbiamo davvero poco al riguardo. Cosa ne pensate di queste nuove informazioni?

