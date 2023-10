One Piece: Eiichiro Oda mostra la vera forma del potere di Saturn

Uno degli aspetti principali di One Piece che lo rendono iconico sono il numero di personaggi che Oda ha introdotto nel corso degli anni e i loro poteri. Questi ultimi possono essere anche piuttosto bizzarri, ma molto pericolosi e si adattano perfettamente al personaggio. Nonostante siano trascorsi 26 anni da quando il manga ha debuttato nelle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha, ci sono ancora una serie di personaggi dei quali sappiamo poco o nulla.

Al momento il manga si trova nel suo arco narrativo narrativo e Eiichiro Oda ha esplorato alcuni personaggi rimasti nell’ombra per tanti anni. Uno di questi è lo scienziato Vegapunk, del quale i fan hanno scoperto il aspetto e anche il suo passato. E con il presente articolo vogliamo parlare di un personaggio molto importante, ossia di uno dei Cinque Astri di Saggezza.

Il loro aspetto è stato mostrato anni fa, ma con l’avvio dell’arco finale del manga, Oda ha dato molto più spazio a questi personaggi. Oltre ad aver rivelato la loro funzione nel Governo Mondiale, il capitolo 1094 di One Piece ha rivelato l’aspetto e la natura del potere del Frutto del Diavolo di Jaygarcia Saturn, il Dio guerriero della difesa scientifica.

Prima di proseguire vogliamo specificare che seguiranno degli spoiler di approfondimento legati al capitolo 1094. Dunque consigliamo a chi non vuole scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di non proseguire ulteriormente con la lettura.

Il capitolo 1094 è intitolato con il nome del nobile Saturn, e questo lascia intendere dove Oda vuole andare a parare. Infatti mentre lo scontro tra Kizaru e Rufy prosegue e Sanji a bordo del Vegatank si sposta con lo scienziato e Atlas, ad un tratto interviene Saturn. Prima di farlo ordina a tutti i Pacifista di cessare il fuoco. E successivamente si vedere un pentagono comparire sul suolo dell’isola. Subito dopo appare, come se fosse evocato, la vera forma del potere di Saturn, che lo vede trasformarsi in una sorta di ragno a sei zampe e con due corna rossa arcate.

Come si potrà vedere dal contenuto che riportiamo sotto, pare si tratti di un Frutto di tipo Zoo Zoo Mitologico. Inoltre presenta la stessa caratteristica del Gear Fifth di Rufy, dato che la forma risvegliata del potere di Saturn è circondata da nuvolette.

26 years have passed since Oda created Onepiece and still he can create one of the sickiest character designs pic.twitter.com/nbp3Utsnkf

— Pew (رضوان) (@pewpiece) October 7, 2023