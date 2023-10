Attack on Titan: The Final Season, condiviso un nuovo ed enigmatico poster

Attack on Titan: The Final Season arriverà tra meno di un mese su Crunchyroll concludendo l’incredibile epopea iniziata in versione animata circa 10 anni fa. La serie adatta il manga di Hajime Isayama, come ben sapete conclusosi qualche anno fa con un finale che fece discutere la maggior parte del pubblico.

Per celebrare la conclusione della serie animata l’autore del manga uscirà con un artbook a tema, mentre nella primavera del 2024 arriverà anche con una nuova storia inedita inserita all’interno del mondo di Attack on Titan. Molti sperano in un racconto con al centro Levi ma al momento non sappiamo ancora nulla a tal proposito.

Come letto dal titolo è stata diffusa e pubblicata una nuova immagina da Studio Kusanagi, un “braccio esterno” che aiuta MAPPA con la pubblicazione e produzione della serie animata in questione. Il poster condiviso non mostra evidenti dettagli ma la maggior parte del pubblico sa che può associare l’immagine nuovamente a Eren e Mikasa.

La ragazza potrebbe trovarsi nella posizione di dover uccidere qualcuno a cui teneva o tiene ancora, per donare un barlume di speranza e un futuro decente agli esseri umani. L’immagine in calce mostra con dei colori cupi una stanza da letto con una sedia situata vicino alla finestra, mentre fuori è tutto buio.

Attack on Titan: The Final Season, condiviso un nuovo ed enigmatico poster

Studio Kusanagi shares background art from Attack on Titan The Final Season pic.twitter.com/gu7RmatLeY — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) October 5, 2023

Anche se in occasione delle varie interviste Isayama ha dichiarato che non vuole continuare la storia, quella in uscita il prossimo anno potrebbe essere solamente un piccolo spin-off, ambientato molto dopo o semplicemente prima delle vicende ufficiali della storia, questo ovviamente non conferma una nuova serializzazione e niente ancora sappiamo al riguardo.

Se volete fare un recap della serie vi invitiamo ad andare su Crunchyroll, dove trovate la serie completa con la prima parte del finale, altrimenti ci sono anche altre piattaforme che “ospitano” le prime stagioni di questa trasposizione animata.

Fonte Comic Book