Attack on Titan The Final Season Part 3 (Part 2) ha una data di uscita fissata per il 4 novembre, con la trasmissione in simulcast durante la notte di Crunchyroll, successivamente alla distribuzione di questa puntata finale in Giappone. MAPPA per anticipare e far degustare qualcosa al pubblico tempo fa pubblicò un poster semplice raffigurante una casa in mezzo ad un prato, dove la tranquillità sembra regnare sovrana: ma così non è.

In un mondo come quello di Attack on Titan la tranquillità non la fa da padrona e infatti da come potete vedere in calce il poster anticipa l’arrivo della Rumbling, La Marcia dei Colossali messa in atto da Eren per portare a termine la sua missione: sterminare l’umanità.

Il post arriva per gentile concessione di @cactuzz4nf che ha evidenziato le ombre all’interno della casa abitata, raffiguranti due persone che si affacciano per guardare in faccia alla morte. Intorno al cottage vediamo delle ombre raffiguranti palesemente dei Giganti Colossali, i “soldati” del protagonista Eren per la sua marcia contro il mondo.

Come leggiamo su Comic Book il poster sembra raffigurare anche il momento in cui Mikasa uccide Eren tagliandogli la testa, dopo che la ragazza gli dona un bacio come ultimo addio. Come anticipato quelle due ombre alla finestra sembra proprio quello e ovviamente chi non conosce gli eventi della storia non può mai accorgersene.

LMAOOOOOO if you zoom in on the visual you can see the shadow of *that* kiss in the window 😭😭 pic.twitter.com/kRC3ZPBFPT — WhiskeyJack (@cactuzz4nf) September 13, 2023

Attack on Titan The Final Season Part 3 (Part 2): il nuovo poster contiene spoiler

Fuori al cottage abbiamo l’occasione di vedere le ombre dei Giganti, mentre come accennato dalla finestra è visibile quella che sembra essere una testa mozzata. Per chi segue solo l’anime di certo non è intuitivo capire una cosa del genere, specie se stiamo parlando del futuro di Eren e Mikasa. Attack on Titan The Final Season Part 3 (Part 2) uscirà il 4 novembre del 2023.

Fonte Comic Book