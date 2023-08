Attack on Titan è sempre più vicino, con l’ultima puntata dell’anime volta a chiudere la violenta storia di Eren, Mikasa e tutti gli altri. Passo dopo passo, con il trascorrere delle settimane MAPPA ha deciso di pubblicare degli aggiornamenti per il pubblico in trepidante attesa, dove questa volta viene confermata la fine del doppiaggio dell’ultima puntata, insieme alla post-produzione.

Qualche settimana fa gli appassionati sono stati aggiornati su Twitter sempre da @AttackOnFans in merito al lavoro di doppiaggio, dove da poco era finita la registrazione per fare spazio alla post-produzione. Come ben sappiamo quelle delle voci è un lavoro duro e altamente importante, quindi anche per questo ha sempre bisogno di degne attenzioni.

Il tweet in questione dice appunto che il “lavoro post-registrazione è stato completato“, aggiungendo così un altro tassello al gran finale della serie. Sempre nel post leggiamo “Il prossimo lavoro è la selezione della colonna sonora“ altra parte molto rilevante di un prodotto audio-visivo, basti solamente ricordare l’importante della suddetta all’interno dell’ormai noto anime MAPPA.

Attack on Titan: il finale dell’anime è sempre più vicino, ecco nuovi dettagli

🚨 The Final Chapters Part 2 🚨 All post-recording work has been completed ✅ The next work is the soundtrack selection 🎶 pic.twitter.com/qqTS8vt2QP — Attack On Fans (@AttackOnFans) August 18, 2023

Come accennato qui si parla del gran finale in uscita nel periodo autunnale, probabilmente il mese di ottobre. A tal proposito non abbiamo ancora una data di uscita precisa, anche se alla fine il periodo è quello citato in precedenza. La prima parte è stata pubblicata in Giappone, o meglio trasmessa il 3 marzo e pubblicata poco dopo sulla piattaforma streaming Crunchyroll.

Le opinioni al proposito sono state davvero positive e non si può dire davvero nulla a MAPPA per quanto riguarda la qualità totale della puntata, che da come abbiamo visto è molto fedele all’opera di Isayama. Il manga è stato concluso ormai anni fa e in molti sono già a conoscenza del finale della storia. Voi siete in attesa di questa parte finale?

