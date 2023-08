MAPPA: il CEO parla del futuro dell’intelligenza artificiale negli anime

MAPPA è uno dei migliori studi di animazione giapponesi che ha conquistato moltissimi fan sparsi in giro per il mondo attraverso serie anime di spessore. Da L’Attacco dei Giganti e Chainsaw Man, passando per Vinland Saga e Jujutsu Kaisen, sono molti i progetti che MAPPA gestisce anche in un solo anno.

Oggigiorno questo è particolarmente possibile grazie al supporto della tecnologia. Si tratta di una realtà che ha fatto progressi notevoli nell’ultimo decennio. La tecnologia può fare qualsiasi cosa, è uno dei temi più discussi da molti è quello sull’intelligenza artificiale. E con il presente articolo vogliamo parlare delle dichiarazioni del CEO di MAPPA, Manabu Otsuka, ha rilasciato in Giappone sul futuro della tecnologia negli anime.

Il CEO e il produttore di MAPPA ha parlato onestamente sulle implicazioni dell’Intelligenza artificiale. Otsuka ha confessato che la tecnologia potrebbe supportare gli animatori e che tale incorporazione sia possibile. Ma l’intelligenza artificiale non sarà mai in grado di sostituire il talento del mondo reale.

Secondo Otsuka, lo staff di MAPPA sta già facendo ricerche sulle applicazioni di intelligenza artificiale per gli anime. Dopotutto, potrebbe aiutare a semplificare i problemi di budget e la programmazione della produzione in futuro. Ma quando si tratta di lavorare in studio, Otsuka afferma che MAPPA sta cercando di portare più animatori in studio. Secondo il CEO, niente può sostituire il tocco umano negli anime.

La schietta chiacchierata di Otsuka ha suscitato scalpore tra i fan dell’anime. Il CEO guida uno degli studi più innovativi di sempre, quindi c’è si presta sempre molta a MAPPA. Il suo punto di vista sull’intelligenza artificiale è incredibilmente indicativo circa la direzione che potrà prendere l’industria dell’animazione. Di certo è difficile immaginare un futuro prossimo in cui la tecnologia realizzi in autonomia dall’inizio alla fine un adattamento in piena regola. Ma riguardo i processi di lavoro “dietro le quinte”, anche Otsuka ammette che l’intelligenza artificiale potrebbe essere molto utile.

Al momento non abbiamo modo di immaginare in che modo l’Intelligenza Artificiale sarà introdotta o utilizzata, ma ci sono già alcuni esempi. Infatti nei primi mesi del 2023, abbiamo riportato un aggiornamento sulla realizzazione di un manga realizzato interamente con l’IA.

Fonte – Comicbook