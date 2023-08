Studio Ghibli: svelate le prime immagini dell’ultimo film di Miyazaki

Lo Studio Ghibli è tra gli studi di animazione giapponesi più famosi in tutto il mondo. E recentemente ha rilasciato in Giappone un nuovo film diretto da Hayao Miyazaki. E con il presente articolo vogliamo riportare le prime immagini di quello che si considera l’ultimo film del regista leggendario.

Stiamo parlando del lungometraggio intitolato How Do You Live? per il quale Ghibli ha deciso di fare qualcosa di insolito. Prima del suo debutto, infatti, non ha rilasciato alcun trailer o immagini promozionali. I fan non hanno avuto accesso a una breve sinossi della storia, o dettagli sul film fino alla sua uscita nelle sale. lo Studio Ghibli ha mantenuto questo schema promozionale segreto.

Mentre l’ultimo film diretto da Miyazaki si fa strada nei cinema in Giappone, gli spettatori hanno ricevuto un nuovo opuscolo promozionale. Si può quindi immaginare che in questo modo sono state condivise le prime immagini del film. E ora i fan possono finalmente dare una prima occhiata a quello che questo nuovo film di Hayao Miyazaki ha in serbo per loro. Tuttavia, questi potrebbero essere gli unici fotogrammi che potremmo vedere. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Fandango. Di seguito il contenuto:

Check out our first look at Hayao Miyazaki's newest film, #TheBoyAndTheHeron.

In theaters later this year. pic.twitter.com/KKeMhE5isF — Fandango (@Fandango) August 14, 2023

How Do You Live? è attualmente visibile nei cinema in Giappone, e al momento non abbiamo modo di riportare quando debutterà in Italia. Sarà sicuramente solo questione di tempo, dato che si tratta del primo nuovo film di Hayao Miyazaki dopo ben dieci anni. Il famoso regista si occupa della scrittura e della regia di How Do you Live? con Takeshi Honda che occupa il ruolo di direttore dell’animazione, Toshio Suzuki come produttore e Joe Hisaishi che compone la musica.

Sebbene abbia avuto i suoi debutti internazionali e le anteprime nei cinema giapponesi, gran parte del film è un segreto. Possiamo comunque riportare che il lungometraggio in questione si concentra sulle vicende del bambino di nome Mahito Maki, il protagonista che, guidato da un airone grigio parlante, scopre nella sua nuova cittadina una torre abbandonata in cui è celato un mondo fantastico popolato da strane creature.

