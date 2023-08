One Piece -Netflix: Iñaki Godoy e il suo amore verso il manga di Oda

Ormai One Piece è alle porte con il suo live action prodotto da Netflix, con Iñaki Godoy alle prese con il ruolo di Luffy. L’iconico personaggio sarà interpretato dal giovane attore, che a quanto pare ha deciso di passare il suo periodo di riposo visitando la storica sede di Shueisha.

Chiunque appassionato di manga sa di cosa stiamo parlando e vorrebbe entrare anch’esso all’interno di questa sede, dati i titoli pubblicati dalla storica casa editrice fondata nel 1925.

Che siano Dragon Ball, My Hero Academia, Naruto e appunto One Piece non importa, il materiale pubblicato dalla Shueisha fa parte della storia dell’arte sequenziale giapponese e per questo Godoy ha deciso di farci un salto.

La clip visionabile in calce su Instagram mostra una sorta di vlog dove l’interprete di Luffy parla della sua esperienza, dove alcuni spezzoni visti nel trailer pubblicato a inizio mese fanno da spartiacque al video originale.

Iñaki Godoy rimane a bocca aperta e dopo aver visto il cartonato di Luffy, poster e via discorrendo, l’attore attraversa un corridoio colmo di riferimenti alle opere pubblicate dalla casa editrice, diventante iconiche e alcune ancora in corso di serializzazione.

One Piece -Netflix: Iñaki Godoy fa visita alla Shueisha

Il tour continua poi anche all’intero della redazione, dove l’attore saluta anche tutti gli addetti ai lavori mostrando tutta la sua gratitudine per il grande lavoro svolto nel corso di questi anni. Il giovane attore è un grande appassionato di One Piece e quindi non osiamo immaginare il suo cuore quando è entrato in quegli storici uffici.

Nel cast, oltre a Godoy, troviamo anche Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson, Jeff Ward, Peter Gadiot, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Vincent Regan, Langley Kirkwood, Alexander Maniatis, Grant Ross, Morgan Davies, Celeste Loots, Steven Ward e Ian McShane come voce narrante della storia. La serie debutterà su Netflix il 31 agosto, quindi tra poco più di 2 settimane.

Fonte Instagram