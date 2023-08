One Piece – Netflix: lo showrunner parla del primo incontro con Oda

Con la serie live action di One Piece Netflix sta cercando di fare davvero l’impossibile, trasportando sul piccolo schermo l’incredibile lavoro del sensei Eiichiro Oda. Il mangaka si è prestato come supervisore della produzione e così come leggiamo su Comic Book è stato molto severo su alcuni standard da rispettare.

Lo showrunner Matt Owens ha recentemente condiviso dei pensieri riguardanti il primo approccio avuto con Oda quando si è trattato di discutere di questa serie TV live action: “non credo di essere mai stato così nervoso in vita mia: l’incontro con Oda mi mise in agitazione. Stavo per approcciarmi all’autore di una delle mie storie preferite e quindi volevo essere rispettoso al massimo: d’altronde dovevamo lavorare insieme.”

La fortuna dello showrunner risiedeva proprio nel ruolo di produttore esecutivo dell’autore di One Piece, quindi se sbagliava qualcosa il sensei non lo lasciava passare, riducendo così al minimo il margine di errore e così facendo Owens non poteva neanche deludere Oda.

Lo showrunner ha condiviso con il pubblico alcune riflessioni sull’inizio dei lavori, calcando su come quest’ultimo abbia avuto a che fare con un team che sostanzialmente amava One Piece: “Sarò sincero con voi: ero molto preoccupato all’inizio, visto che questo non era il primo tentativo di live action per l’opera di Oda.

Ma dopo i primi giorni avevo già capito il rispetto della squadra verso la storia che stavamo andando ad adattare, quindi mi sono tranquillizzato lavorando in sintonia con tutti”. Anche questi dettagli fanno presagire un buon lavoro per questa nuova fatica a tema One Piece.

One Piece – Netflix: lo showrunner parla del primo incontro con Oda

Il live action di One Piece uscirà il 31 agosto sulla piattaforma streaming Netflix, successivamente alla condiviso di un consistente materiale pubblicitario volto a donare al pubblico un “first look” generale. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book