One Piece 1071: le reazioni dei fan per il debutto del Gear 5

One Piece con l’episodio 1071 ha introdotto finalmente la nuova forma di Luffy, successivamente a un hype pazzesco creato nel corso di questi mesi, specie dopo la conferma dell’uscita della puntata durante il periodo estivo. Anche se per poco all’uscita della puntata Crunchyroll è andato in crash, vista l’enorme mole di utenza in attesa di visionare il prodotto.

“Il potere più ridicolo del mondo” è finalmente approdato anche nella versione animata di One Piece, abbracciando un pubblico maggiore che non sapeva ancora il tutto non avendo sfogliato i volumi del manga, anche se il grande marketing di Toei ha reso impossibile il non anticiparsi nulla.

Detto questo l’anime è sempre più atteso della versione cartacea e questa descritta nell’articolo ne è sicuramente la prova lampante. Anche se le critiche non mancano mai, su Twitter abbiamo avuto modo di leggere molti commenti in merito, che hanno innalzato l’episodio 1071 in una maniera eclatante, omaggiandolo in ogni modo.

Le ultime battute dell’arco di Wano vedono la nuova forma di Luffy e allo stesso tempo mostrano e svelano al pubblico, uno dei più grandi segreti della storia, legato appunto al “Gomu Gomu No Mi”, mascherato perfettamente da Oda nel corso di questi 26 anni.

One Piece 1071: le reazioni dei fan per il debutto del Gear 5

Comic Book.com ha raccolto come sempre le reaction migliori e come accennato questa puntata è stata davvero uno degli eventi più importanti degli ultimi tempi. Tra i post più simpatici vediamo quello in calce, dove un utente omaggia il Gear 5 come se fosse parte dei Looney Tunes:

Poi ancora c’è chi esalta una delle scene più ispirate di Oda, dove Luffy caccia fuori gli occhi proprio come se fosse un cartoon di Tom&Jerry, anch’essa fonte di ispirazione da parte di Oda per questa bizzarra e singolare nuova forma di Luffy:

MY FAVORITE SHOT OF LUFFY THIS IS STRAIGHT OUT OF LOONEY TUNES 😭 pic.twitter.com/fwg3StXZpi — Roy📚 (@RoyReadsManga) August 6, 2023

Poi infine leggiamo anche di qualche utente che eleva il Gear 5 a migliore power-up di sempre, prendendo la palla al balzo per chiedervi se anche voi pensate lo stesso di questa bizzarre trasformazione.

Most unique powerup of all time

Best written powerup of all time

Most thematically rich powerup of all time

Best animated powerup of all time Gear 5 pic.twitter.com/vO3TuGEPDB — Jason Klum (@PokemanZ0N6) August 6, 2023

Fonte Comic Book