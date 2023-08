One Piece: il Gear Fifth di Rufy e l’Ultra Istinto di Goku si incontrano in un crossover

One Piece è pronto ad accogliere il Gear Fifth di Rufy sul piccolo schermo con l’episodio 1071. Si tratta sicuramente del momento più atteso di quest’anno dai fan del manga di Eiichiro Oda. Ogni serie manga e anime ha tenuto i fan sulle spine prima di mostrare finalmente i momenti più culminanti diventati poi iconici. E per i fan delle serie shonen queste attese sono vissute emotivamente il doppio, che finiscono per mettere in competizione le loro serie preferite. Tuttavia, al momento, tra i fan sparsi in tutto il mondo esiste solo l’imminente debutto della nuova trasformazione di Monkey D. Luffy.

Il capitano della ciurma dei Cappelli di Paglia sta per sbloccare la vera natura del suo Frutto dei Diavolo. Il debutto di Gear Fifth è un evento globale vero e proprio. E come si può immaginare, i fan della serie shonen stanno cercando di classificare il nuovo potere di Rufy. Uno di questi ha cercato di farlo mettendolo a confronto con l’Ultra Istinto di Goku, attraverso la realizzazione di un’illustrazione degna di nota. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider Cidades_Art. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, l’artista ha realizzato una situazione alternativa, ricca di colori e molto dinamica. Questa esplora un mondo in cui l’Ultra Istinto di Goku si scontra contro il Gear Fifth di Rufy. Si possono anche notare delle forti somiglianze, principalmente dal punto di vista della colorazione. Di fatto i due personaggi presentano una capigliatura grigia e bianca, ma oltre a questo, i due non potrebbero che essere più diversi. L’Ultra Istinto permette a Goku di combattere per puro riflesso mentre il Gear Fifth permette a Rufy di attingere all’infinita creazione di Nika, il Dio del Sole.

Questo crossover non può che rimanere una fanart, anche se Toei Animation ha riunito la coppia alcuni anni fa, attraverso un anime speciale del 2013. Questo ha visto i protagonisti principali di One Piece, Dragon Ball e Toriko sulla stessa scena, quindi non si può escludere mai nulla per davvero.

Riguardo il manga, One Piece si trova nel suo arco narrativo finale, mentre Dragon Ball Super sta adattando gli eventi dell’ultimo lungometraggio, Super Hero.

Fonte – Comicbook