Dragon Ball: il mangaka di Kingdom ridisegna la cover 34 del manga

Dragon Ball è diventato uno dei più grandi manga Shonen mai usciti dal Giappone. Goku è conosciuto in tutto il mondo e la sua storia di origine ha quasi mezzo secolo. Prima di questo traguardo, Dragon Ball compirà 40 anni dal suo debutto ufficiale su Weekly Shonen Jump di Shueisha l’anno prossimo. E per pubblicizzare il grande traguardo, il mangaka di Kingdom ha preso parte al progetto Dragon Ball Gallery ridisegnando una cover.

Parliamo di Yasuhisa Hara, che ha scelto di disegnare, seguendo chiaramente il suo stile, il volume numero 34 di Dragon Ball. Questa presenta Goku a bordo di una moto high-tech della Capsule Corps. Quindi, quando Hara ha lavorato a questa cover commemorativa è riuscito a dare una propria interpretazione, che va completamente a sconvolgere lo stile di disegno di Akira Toriyama. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dragon Ball Volume 34 Cover by Yasuhisa Hara, author of Kingdom! pic.twitter.com/HhxGEvBshD — Hype (@DbsHype) August 1, 2023

Come si può vedere, Hara ha disegnato Goku nel suo stile iconico, e indossa un’armatura blu-arancio. Il guerriero Saiyan ha fatto un salto nel passato, mentre partecipa a una lunga guerra combattuta in Cina. Per quanto riguarda la sua moto, Goku qui si trova sul dorso di un cavallo che indossa i simboli della sua scuola di arti marziali. E sullo sfondo, si può vedere un esercito a cavallo che corre verso Goku, armato del suo iconico bastone.

Ovviamente, questa interpretazione di Goku è lontana da quella che i fan sono abituati a vedere, ma fonde perfettamente Dragon Ball con Kingdom. Il manga più venduto di Hara è ambientato in un lontano passato di segue, con il giovane protagonista che sogna di mettersi alla prova in battaglia. Sebbene le loro circostanze siano decisamente diverse, Goku e Shin non sognano altro che essere i più forti. Quindi, ovviamente, Hara era la scelta perfetta per unirsi al progetto Dragon Ball Super Gallery.

Kingdom è un manga scritto e disegnato da Yasuhisa Hara, pubblicato dal 2006 sulla rivista Weekly Young Jump della Shūeisha. Le vicende sono ambientate nell’era della guerra dei 500 ann, ovvero il periodo degli stati combattenti. Kingdom è la storia di un giovane ragazzo di nome Xin, che si trasformò in un grande generale. Il protagonista deve superare tutte le prove e gli spargimenti di sangue che sarà costretto ad affrontare per raggiungere il suo grandioso obbiettivo.

Fonte – Comicbook