Dragon Ball: Toriyama svela perché Goku è cresciuto velocemente

Dragon Ball è tra i Battle Shonen più famosi di sempre e soprattutto quello che ha influenzato maggiormente tanti dei mangaka oggigiorno famosi. Scritto e disegnato da Akira Toriyama nel 1984, è importante specificare che la serie non sarebbe quella che conosciamo senza l’aiuto di Kazuhiko Torishima.

Si tratta dell’editor di Toriyama, che ha contribuito a seguire l’ora shonen, supervisionando la prima metà di Dragon Ball dopo aver fatto lo stesso per Dr. Slump. In questi giorni, la leggenda del manga sta rivivendo la sua carriera in un nuovo libro, e con il presente articolo vogliamo riportare un aneddoto che rivela nuove informazioni sull’invecchiamento di Goku.

Il nuovo libro di Torishima presenta una conversazione di testo tra lui e Toriyama. In questa sezione, i due parlano di manga e Toriyama ripensa a un momento importante di Dragon Ball. Quando la serie ha iniziato a passare da uno shonen più esplorativo a uno incentrato sulla battaglia, Goku è cresciuto notevolmente. E si scopre che Toriyama aveva una ragione specifica per farlo.

La ragione è legata alle coreografie della battaglia. Toriyama sentiva che il corpo minuto di Goku era un ostacolo eccessivo nella realizzazione delle sequenze d’azione, quindi voleva rendere Goku più grande.

Torishima si è opposto a questa idea inizialmente, ma Toriyama ha detto che doveva accadere affinché non lasciasse completamente la serie. Ciò dimostra quanto Toriyama fosse determinato a rendere il protagonista più adulto, e Torishima alla fine ha presentato Goku adulto al caporedattore di Shueisha.

Il resto è storia, e la modifica venne approvata. Per disegnare un manga d’azione con battaglie dinamiche, Goku doveva essere adulto, quindi Toriyama ha realizzato quel cambiamento con l’aiuto di Torishima.

Goku è una delle icone mondiali di sempre. Si tratta di un ragazzo speciale che ha dovuto badare a se stesso in mezzo alla natura e senza contatti con gli altri. Un giorno incontra Bulma, una ragazza che sta cercando le sette Sfere del Drago. Quando vengono raccolti questi artefatti magici invocano un Drago di nome Shenron che esaudisce un singolo desiderio, qualunque esso sia.

Fonte – Comicbook