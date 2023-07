Dragon Ball Super: Orange Piccolo debutta nel manga

Il manga di Dragon Ball Super è tornato dopo la conclusione dell’arco di Granolah il sopravvissuto con un nuovo arco che adatta le vicende narrate nell’ultimo film del franchise, Dragon Ball Super Super Hero. Prima di questo, però, Toyotaro ha disegnato un arco prequel con Goten e Trunks come protagonisti principali.

Chiaramente l’attuale arco, intitolato Super Hero, aggiunge scene originali non presenti nel film, che aggiungono dettagli più approfonditi per i personaggi che compaiono nel film. E con il presente articolo vogliamo riportare che uno dei momenti più iconici di super Hero ha debuttato anche nel manga. Stiamo parlando chiaramente della trasformazione di Piccolo ed è importante specificare che le dinamiche e le circostanze della trasformazione del Namecciano arrivano in modo leggermente diverso rispetto a come è accaduto sul grande schermo.

Nell’ultimo capitolo del manga shonen, ossia il 95, la trasformazione del maestro di Gohan avviene in modo simile al film, ma la battaglia in corso apporta alcuni grandi cambiamenti al modo in cui questa prende luogo. Il mangaka responsabile della serie manga, Toyotaro, ha aggiunto diversi nuovi ritmi alla battaglia, con Gohan e Piccolo che si impegnano molto nell’affrontare i fratelli Gamma.

Gamma 1 e 2 eseguono persino una mossa di coppia sul Namecciano, dimostrando che Gohan, nonostante il suo potere, ha ancora molto da imparare sul campo di battaglia per arrivare al loro livello.

Ovviamente, dato che il manga è in bianco e nero, non abbiamo l’opportunità di vedere la nuova tonalità arancione di Piccolo, ma la sua nuova e massiccia struttura rimane intatta. Proprio come lo sviluppo degli eventi del film, l’ultimo arco narrativo vede Piccolo sfiorare pericolosamente la morte nella sua lotta contro i fratelli Gamma. Fortunatamente, grazie al desiderio espresso tramite l’utilizzo delle Sfere del Drago, Shenron gli ha permesso di raggiungere un livello nuovo. Tanto da condurlo a sbloccare una nuova trasformazione che aumenta sostanzialmente il suo livello di potenza e le sue dimensioni.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider SLOplays. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Orange Piccolo's transformation in the manga is sick. I can't wait to see Beast Gohan! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/QHpXlgtFDv — SLO (@SLOplays) July 20, 2023

Il manga di Dragon Ball Super ha aggiunto alcune nuove scene che ruotano attorno a personaggi secondari come Crilin in questo ultimo arco. E lo stesso accade nel capitolo 95. Infatti Crillin si trova in città con C-18 e Marron, aggiungendo un po’ di leggerezza all’adattamento.

Fonte – Comicbook