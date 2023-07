Dragon Ball Super: svelata la cover del volume 21

Il manga di Dragon Ball Super al momento è impegnato nell’adattamento degli eventi mostrati nell’ultimo film del franchise, Dragon Ball Super: Super Hero. Prima di vedere Toyotaro disegnare il ritorno dell’Esercito del Fiocco Rosso tra le pagine del manga, Dragon Ball Super, dopo la conclusione dell’arco di Granolah ha affrontato un arco prequel che vedeva al centro dei riflettori Goten e Trunks. I figli di Goku e Vegeta, entrambi adolescenti e studenti, per qualche capitolo hanno agito come faceva Gohan ai tempi della Saga di Majin Bu, mantenendo l’ordine della città. Ma con il presente articolo vogliamo riportare la cover del volume 21 di Dragon Ball Super, che vede Goten e Trunks in primo piano.

Mentre Gohan si dedicava ai suoi studi, Trunks e Goten ha colto l’occasione per pattugliare le strade nei panni di due super eroi mascherati, noti come Saiyaman X-1 e Saiyaman X-2. I due saiyan hanno incontrato Dottor Hedo prima che lo scienziato creasse i fratelli Gamma e Cell Max. La trama ha anche approfondito i personaggi di supporto dei giovani eroi.

Trunks e Goten avevano diversi amici al liceo che non sono mai apparsi nell’anime. Chiaramente Goten e Trunks non potevano rimanere per molto alla guida del manga. Il loro livello di potenza è lontano da quello dell’ Ultra Instinto, Ultra Ego e dalle nuove trasformazioni di Piccolo e Gohan viste proprio nell’ultimo film. Ora però riportiamo la cover del volume 21 di Dragon Ball Super, condivisa sui social dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga:

La nuova copertina è molto compatta e raccoglie perfettamente i principali personaggi che hanno fatto parte dell’arco prequel del manga. L’arco narrativo di cui parliamo non abbia apportato grandi cambiamenti all’universo di Dragon Ball. Ma ha portato con sé spensieratezza, dopo le violente battaglie che hanno provocato morte e distruzione, nell’arco di Granolah il Sopravvissuto. Dopo l’arco di Dragon Ball Super: Super Hero, sarà interessante vedere se Goten e Trunks si uniranno a Gohan e Piccolo nella lotta contro Freezer.

Per quanto riguarda l’adattamento anime, non ci sono ancora voci su un suo possibile ritorno. Dopo il successo di Super Hero al cinema, gli animatori hanno lasciato intendere che era in lavorazione un nuovo progetto, ma da allora non ci sono stati aggiornamenti ufficiali.

