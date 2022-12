Dragon Ball Super: il capitolo 88 mostra Goten e Trunks in azione

Il manga di Dragon Ball Super farà finalmente il tanto atteso ritorno con il prossimo arco narrativo della serie dopo gli ultimi mesi di pausa. Oggi abbiamo il piacere di condividere con tutti gli appassionati altre nuove anticipazioni legate alle nuove bozze del capitolo 88, ormai prossimo al suo debutto.

È nostra premura informare tutti i lettori che da qui in poi seguiranno degli spoiler, quindi coloro non interessati, l’ideale sarebbe non proseguire ulterioremente.

L’arco di Granolah il Sopravvissuto si è concluso all’inizio di questa estate. E l’ha fatto con una grossa sorpresa legata al ritorno di un personaggio di punta di Dragon Ball. Stiamo chiaramente parlando di Freezer, il quale attualmente davvero diventato il guerriero più forte dell’universo. Questa affermazione trova riscontro nella facilità con la quale si è sbarazzato di Elec e di Gas. Per di più Freezer ha raggiunto una nuova trasformazione. I fan hanno aspettato da allora di vedere la prossima fase principale della serie.

Ora Dragon Ball Super tornerà con il suo prossimo arco intitolato “Super Hero“. Ambientato prima degli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero, gli adolescenti Goten e Trunks debutteranno come protagonisti assoluti.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere dalle nuove bozze Goten e Trunks entrano in azione e lo fanno in un modo quasi nostalgico. Infatti indossano dei costumi e si comportano esattamente come Great Saiyaman. Questo lascia intendere che i due saiyan sono sicuramente cresciuti ma mantengono quell’aspetto ludico che li ha sempre caratterizzati anche nella loro fusione.

Il capitolo 88 di Dragon Ball Super debutterà il 20 dicembre e darà il via al nuovo arco. In queste bozze gli appassionati potranno vedere e scoprire cosa fanno i due adolescenti sulla Terra mentre Goku e Vegeta sono occupati altrove.

Con Black Freezer di nuovo in gioco, questo rappresenta un valido villain nella serie. E sembra che questa nuova avventura sulla Terra preparerà i due guerrieri seriamente. Si tratta di un percorso molto curioso da seguire assolutamente, in quanto sarà emozionante vedere cosa potrebbe succedere in seguito nel manga.