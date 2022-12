La casa degli smarriti sul promontorio: Recensione dell’Ultralimited Edition

Federico Vascotto 2022-12-08T10:23:26+01:00 La Casa degli Smarriti sul Promontorio – Ultralimited Edition Blu-ray + 2 Book + 4 Special Cards (Blu-ray) SPECIFICHE TECNICHE: Numero Dischi: 1 Durata: 105 minuti (Extra esclusi) Formato Video: 1.77:1 1920*1080p @23.98 fps Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio Lingue: Italiano, Giapponese Sottotitoli: Italiano

Dopo l’unboxing ecco che torniamo a parlare della nuova esclusiva Fan Factory Shop, l’Ultralimited Edition de La casa degli smarriti sul promontorio. Il film continua a impreziosire l’ottima collana messa in piedi da Anime Factory l’etichetta dedicata all’animazione giapponese di Plaion Pictures. Un titolo assolutamente adorabile uscito direttamente in home video.

L’anime è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo vincitore del premio Noma 2016 di Sachiko Kashiwaba, già autrice del racconto dietro La città incantata di Hayao Miyazaki. La pellicola è ambientata nella prefettura di Iwate e appartiene all’iniziativa mirata a promuovere anche Iwate, Miyagi e Fukushima nell’ambito del progetto ‘Zutto Oen 2011 + 10…’. Un progetto commemorativo del terremoto e dello tsunami del Tohoku del 2011.

Scritto da Reiko Yoshida (La forma della voce, Violet Evergarden, Liz e l’uccellino azzurro) e realizzato da david production (Fire Force, Cells at Work!), La casa degli smarriti sul promontorio ha vinto il 76° Mainichi Film Awards nel 2022 ed è stato presentato in concorso al Festival di Annecy dello stesso anno.

Yui è una diciasettenne fuggita di casa e Hiyori è una bambina di otto anni che ha perso la voce in seguito allo shock per la morte di entrambi i genitori. Le due ragazze che hanno perso il loro posto nel mondo incontrano Kiwa, un’anziana misteriosa, e insieme a lei iniziano a vivere nella casa degli smarriti, una vecchia abitazione popolare costruita su un promontorio che dà sul mare. All’inizio seguono Kiwa sull’onda del momento, ma entrando in contatto con la sua premura e la casa degli smarriti, che offre ospitalità a chi la visita, iniziano pian piano a lenire i loro animi feriti. Poi, un giorno, degli yokai gentili chiamati ‘misterini’ vengono a trovare Kiwa. Riusciranno Yui, Hiyori e Kiwa a superare il proprio passato e a proteggere la loro preziosa casa?

La casa degli smarriti sul promontorio: Recensione del film

Non sarebbe bello se ci fosse una casa che pensa a tutti i nostri bisogni? Un incrocio tra la casita di Encanto e la Stanza delle Necessità di Harry Potter?

La casa degli smarriti sul promontorio è un film anime che unisce incredibilmente i concetti di famiglia e di casa, spesso associati ma non necessariamente collegati. La famiglia non è solo quella biologica ma anche quella che la vita e il destino ci donano, come se ogni evento – anche il più tragico – accadesse per una ragione. Proprio come le due protagoniste, rimaste orfane dopo lo tsunami e il terremoto, e prese in carico da una nonnina generosa e volonterosa. Le tre impareranno a essere una famiglia, a volersi bene come se fossero sangue dello stesso sangue e a ricucire la loro anima, strappata proprio come i loro corpi.

Allo stesso tempo la pellicola utilizza il topos narrativo della casa come luogo fantastico. Non horror e respingente ma piuttosto magico e accogliente. Non deve essere necessariamente la casa in cui siamo nati ma quella in cui cresciamo, in cui decidiamo a vivere. Il film dà così tutto un altro ritmo e approccio all’idea già vista del ricominciare in una nuova città, scuola e appunto casa.

L’animazione utilizzata è estremamente suggestiva e alterna sequenze più tradizionali ad altre più sperimentali, che sembrano dipinte a mano. Effimere come ricordi o vecchie favole raccontate dalla nonnina, che vanno a intervallare la narrazione principale. C’è anche un lato mistico come in ogni anime familiare che si rispetti, legate alle tradizioni e usanze di un luogo. Una minaccia fantastica che rappresenta il dolore che rischia di consumarci se ci abbandoniamo ad esso. Altrettanto efficace è la regia che valorizza con riprese dall’alto il promontorio su cui si erge la casa, ugualmente protagonista insieme ai personaggi, e le suggestive ambientazioni del film.

La casa degli smarriti sul promontorio: Recensione dell’Ultralimited Edition

L’Ultralimited Edition Anime Factory de La casa degli smarriti sul promontorio è un cofanetto a tiratura numerata a 1.000 copie. Presenta un packaging elegante e sofisticato, con colori tenui e accoglienti proprio come il film. Anche la cover ha un artwork dedicato solo per questa edizione esclusiva Fan Factory Shop.

Tra i contenuti esclusivi segnaliamo: due bellissimi booklet. Quello orizzontale di 72 pagine con interviste allo staff, approfondimenti sul folclore tradizionale e gallerie di disegni chiave per le scene della pellicola. Quello verticale di 20 pagine con informazioni sulla storia, sui personaggi e mondo altro. Non mancano poi 4 belle cards da collezione e 2 miniposter 30x40cm che raffigurano le protagoniste del film e la casa.

I contenuti extra digitali sono meno corposi e comprendono: Teaser, PV Collection, Original Preview, Trailer italiano. Ma la chicca assoluta è in realtà Le ricette segrete di Yui e Kiwa per gli appassionati di cucina nipponica.

Ricordiamo che le altre Ultralimited Edition Anime Factory finora pubblicate sono: Hello World, Maquia, A te che conosci l’azzurro del cielo, Josée la Tigre e i Pesci. Violet Evergarden – Il Film, Liz e l’uccellino azzurro, Belle. In arrivo a Natale ci sarà Pompo, la cinefila che a gennaio arriverà solo per un giorno al cinema.